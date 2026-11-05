台股連日重挫 金管會提2數據強調風險可控、緊盯股市波動

台股連日下跌，今天終場大跌1374.19點，跌幅3.2%。金管會指出，南韓股市跌幅5.52%、日本跌2.05%、上海綜合跌0.42%，台股跌勢介於亞洲主要股市之間。此外，統計至昨天，信用交易的整戶擔保維持率為167.42%，距離券商規定的130%最低追繳門檻還有段距離；整體市場借券賣出占市場成交值比率為4.42%，仍在風險可控範圍內。

美國期中選舉結果使市場對AI資料中心建置進展出現疑慮，美股費城半導體指數重挫，台股今天震盪走低，收盤下跌1374.19點，為台股歷年第13大收盤跌點，摜破42000點整數關卡，創7月31日以來低點，電子權值股、散熱、印刷電路板族群為弱勢指標；成交金額約新台幣9260.24億元。

金管會證期局副局長黃仲豪今天在例行記者會表示，近日受國際股市影響，加上國際地緣政治情勢不確定性，導致台股波動較大。綜觀今天截至下午1時30分亞洲主要股市情形，南韓跌幅5.52%，較台灣跌幅3.20%更深，其餘包括日本跌2.05%、上海綜合跌0.42%、新加坡漲幅0.22%、香港漲3.22%。台股跌勢介於亞洲主要股市之間。

台股基本面部分，黃仲豪指出，今年截至9月底本益比約26.68倍，現金殖利率1.54%，加計股票股利為1.58%，上市櫃公司今年截至9月底累計營收約49.89兆元，較去年同期成長38.21%。

黃仲豪說，截至昨天，信用交易的整戶擔保維持率為167.42%，距離券商規定的130%最低追繳門檻還有段距離；整體市場借券賣出占市場成交值比率為4.42%，仍在風險可控範圍內。

金管會主委彭金隆日前談及台股下挫表示，如果市場資訊沒被扭曲時，金管會尊重市場機制，當市場失靈、行為不理性時，政府才會介入。

換言之，金管會關切市場是否有恐慌情緒，或因不理性行為造成超跌現象。

黃仲豪強調，金管會持續關注近期股市波動情形，並已請證交所及櫃買中心密切注意國際金融市場變化情形。