外資賣超1,024億元 狂賣主動式ETF但竟大買航空股

台股5日續探底，失守42,000點關卡，收在41,574.72點，重挫1,374.19點，連續第6個交易日收黑，三大法人賣超1,234.57億元，外資賣超1,024.61億元，統計外資買賣超個股發現，賣超前十名中高達7檔ETF，賣超主動中信台灣收益（00406A）16萬9,622張最多，不過，外資買盤青睞航空雙雄，買超華航（2610）47,826張，居外資買超冠軍。

美股期中選舉落幕，道瓊、標普500指數與那斯達克同步收高，但費半指數下跌3.13%，半導體賣壓沈重，台股5日持續遭遇沉重賣壓，指數開低走低，盤中最高落在42,873.81點，最低則是下探41,513.57點，高低震盪1,360.24點，終場收在41,574.72點，連續第6個交易日收黑，累計跌點達5,460.96點。

三大法人持續站在賣方，5日合計賣超1,234.57億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,024.61億元，投信買超225.32億元；自營商賣超（合計）435.27億元，其中自行賣超39.16億元、避險賣超396.11億元；外資持續大舉提款，連續6個交易日累計賣超6,144.71億元。

統計外資賣超前十名個股，ETF竟占7檔，以主動式ETF占5檔居多，另有元大台灣50（0050）及中信台日韓PCB（009828），單日賣超主動中信台灣收益16萬9,622張最多，連六賣，近20個交易日以來也是賣超居多，合計賣超129萬6,260張。

統計外資買超前十名個股，買超華航47,826張最多，買超長榮航（2618）16,795張，寶成（9904）、台塑化（6505）、中華電（2412）也是外資青睞的買超個股。

外資賣超前十名。（資料來源：證交所）