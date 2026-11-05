櫃買跌6.41% 櫃買中心籲理性分析無須過度恐慌

櫃買中心表示，近期國際股市出現大幅震盪，連帶影響櫃買指數波動，上櫃指數今天下跌22.03點，收在321.47點，跌幅6.41%；多數上櫃公司基本面維持良好，已有70家公司董事會決議實施庫藏股，提醒投資人審慎評估風險，無須過度恐慌。

櫃買中心今天透過新聞稿表示，依據上櫃公司公告今年前9月累計營收表現，較去年同期成長。

截至今年11月5日止，決議配發2025年度現金股利者計有613家，約占已公告897家的68.3%；其中每股配發現金股利2元以上為325家，約占已公告897家的36.2%。

另已有70家上櫃公司經董事會決議通過實施庫藏股，並有484家上櫃公司已舉辦法人說明會，向投資人說明公司及產業狀況。

櫃買中心表示，面對近期市場波動加劇，提醒投資人應審慎評估投資風險，無須過度恐慌；股價短期波動在所難免，長期表現仍取決於公司的營運成果與基本面。

櫃買中心指出，多數上櫃公司基本面維持良好，建議投資人依據自身投資策略及風險承受能力，理性分析市場情勢，審慎做出投資決策。