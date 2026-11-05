台股失守42,000點關卡 投信：中長期支撐逐步浮現

受美股科技股及費城半導體指數重挫影響，台股再度跌破整數關卡，5日下跌1,374點，跌幅3.2%，收在41,574.72點，櫃買指數下跌6.41%，收在321.47點；玉山高成長基金（原PGIM保德信高成長基金）經理人廖炳焜表示，本波台股修正核心因素，來自市場重新評估AI產業長期成長速度與評價水平，而非企業獲利出現系統性惡化。隨著政治因素逐步淡化，基本面仍將重新成為市場主導力量。

短期指數波動仍大，預估40,000至43,000點區間將逐步浮現中期支撐力道。在市場情緒極度悲觀之際，檢視手中持股，汰弱留強，聚焦2027年獲利成長確定性高、產業競爭力強且評價已明顯修正之優質企業，並建議採取分批布局策略，為下一階段行情預做準備。

玉山金平衡基金（原PGIＭ保德信金平衡基金）經理人陳詩晴則認為，台股後市展望可觀察三大重點，包括，技術面觀察7/31低點與年線支撐，加權指數已正式跌破半年線及季線，技術線型上偏空，就線型而言，首先要觀察的是7/31的41,610點，及7/29的39,384點二道支撐關卡，若市場情緒持續惡化，下檔最大支撐在年線位置。

陳詩晴說，選後觀察台股是否回歸基本面，後續觀察AI基本面，市場焦點擺在選後資料中心發展，反映樂觀心態收緊。由於本波修正主要來自評價收縮，而非基本面惡化，在台股獲利持續上修背景下，本益比已由上個月最高22倍，快速修正至15倍以下。隨著美國期中大選及11月底台灣地方選舉後，政治干擾接連解除，投資焦點回歸到產業基本面，企業獲利估值應仍將回升的看法不變。

陳詩晴認為，在資金面及籌碼面部分，本波指數下跌，外資續加空，目前淨空單達9.4萬口；外資現貨持續賣超千億元台幣之上，但融資減肥程度遠低於指數跌幅，籌碼面若趨於凌亂恐將影響指數落底與反彈空間。