台股續重挫 證交所信心喊話

受國際科技類股回檔及全球金融市場波動影響，台股加權股價指數今天收在4萬1574.72點，下跌1374.19點，跌幅3.2%。證交所表示，將持續密切關注國際政經情勢及市場交易動態，強化市場監控與風險管理，督促上市公司即時進行重大資訊揭露，並鼓勵上市公司藉由舉辦法說會，加強與投資大眾的雙向溝通。

證交所指出，台灣經濟基本面穩健，上市公司營運及獲利表現亮眼，資本市場具備良好發展基礎。另外，證交所已推出「臺股儀表板」，整合證券商授信業務、投資人違約概況及上市櫃公司營收等重要市場資訊，提供融資及擔保維持率等相關交易數據，協助投資人掌握市場現況及長期變化。面對短期市場波動，投資人宜善用相關資訊，審慎評估自身風險承受能力，留意融資等槓桿交易風險，並回歸企業基本面及長期投資價值理性判斷。

證交所表示，受惠於全球人工智慧（AI）應用快速發展，帶動半導體及相關供應鏈需求強勁，台灣科技產業競爭優勢持續展現。今年截至11月4日，台股加權股價指數累計上漲48.29%，漲幅領先國際主要股市。

儘管近期國際股市震盪，台股仍展現相對穩健的表現。以2026年各主要市場最高收盤指數與11月4日相比，台灣加權指數回落13.8%，幅度明顯小於美國費城半導體指數的29.83%及南韓KOSPI指數的37.64%，亦低於日本日經225指數的14.06%及香港恆生指數的14.48%，顯示台股在市場修正期間展現相對抗跌韌性。此外，今年以來集中市場日均成交值近1兆元，市場流動性維持充沛。

上市公司營運方面，115年9月全體上市公司營收達6兆3402億元，較114年同期成長43.69%；前三季累計營收46兆9593億元，年增38.61%。另115年上半年全體上市公司稅後淨利達3兆4377億元，年增136.7%，營收與獲利同步展現強勁成長。

此外，台灣的投資環境亦受國際評比的高度肯定，依據瑞士洛桑管理學院（IMD）2026年世界競爭力排名，台灣在70個受評比國家中排名第4名，並在人口超過2千萬人的經濟體中，已連續6年排名蟬聯世界第1。另亞洲公司治理協會（ACGA）公布之「CG Watch 2026」亞洲公司治理評鑑，台灣與新加坡並列第3名，顯示資本市場制度及企業治理品質持續提升。