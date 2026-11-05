加權指數連六跌不休！證交所信心喊話：台股今年贏過亞股與費半

受惠於全球AI應用快速發展，帶動半導體及相關供應鏈需求強勁，台灣科技產業競爭優勢持續展現。今年截至11月4日，台股加權股價指數累計上漲48.29%，漲幅領先國際主要股市。近期受國際科技類股回檔及全球金融市場波動影響，5日台股加權股價指數收在41,574.72點，下跌1,374.19點，跌幅3.2%。

儘管近期國際股市震盪，台股仍展現相對穩健的表現。以2026年各主要市場最高收盤指數與11月4日相比，台灣加權指數回落13.80%，幅度明顯小於美國費城半導體指數的29.83%及韓國KOSPI指數的37.64%，亦低於日本日經225指數的14.06%及香港恆生指數的14.48%，顯示台股在市場修正期間展現相對抗跌韌性。此外，今年以來集中市場日均成交值近新台幣1兆元，市場流動性維持充沛。

我國總體經濟及上市公司獲利持續成長 台股基本面穩健

台股的韌性表現反映台灣經濟及企業基本面穩健，行政院主計總處10月30日公布2026年第三季經濟成長率概估達14.36%，前三季成長14.22%，為半世紀以來同期新高。9月出口達872.2億美元，創歷年單月新高，年增60.9%；外銷訂單達1,142.1億美元，亦創歷史新高，年增62.4%，顯示外需動能持續強勁。

國內外機構亦多次上修我國2026年經濟成長率預測，主計總處上修至11.05%，創下近39年以來新高；中央銀行亦上修至11.48%，國際貨幣基金（IMF）更進一步大幅上修至10.7%，居亞太地區之冠。反映AI需求暢旺、出口動能強勁及民間投資擴增，持續支撐國內經濟成長。

展望2027年，主計總處及中央銀行預測在高基期影響下，經濟成長率仍可達6.04%及5.82%，成長動能可望延續。物價部分，今年前三季消費者物價指數（CPI）平均年增1.94%，預測全年CPI年增率約2%，顯示在經濟高速成長之際，國內物價仍屬溫和。

上市公司營運方面，今年9月全體上市公司營收達新台幣6兆3,402億元，較2025年同期成長43.69%；前三季累計營收46兆9,593億元，年增38.61%。另今年上半年全體上市公司稅後淨利達3兆4,377億元，年增136.7%，營收與獲利同步展現強勁成長。

產業前景方面，國家發展委員會10月29日公布9月景氣對策信號續亮紅燈，連續10個月紅燈，創歷史最長紀錄。國發會指出，AI效應已由半導體外溢至傳統產業，紅燈可望延續至年底。隨全球主要科技業者加速布局AI基礎建設，台灣半導體及相關供應鏈可望持續受惠，為產業及資本市場中長期發展奠定良好基礎。

台灣的投資環境亦受國際評比的高度肯定，依據瑞士洛桑管理學院（IMD）2026年世界競爭力排名，台灣在70個受評比國家中排名第4名，並在人口超過2千萬人的經濟體中，已連續6年排名蟬聯世界第1。另亞洲公司治理協會（ACGA）公布之「CG Watch 2026」亞洲公司治理評鑑，台灣與新加坡並列第3名，顯示資本市場制度及企業治理品質持續提升。

落實市場監理與資訊揭露 強化投資人信心

證交所表示，將持續密切關注國際政經情勢及市場交易動態，強化市場監控與風險管理，督促上市公司即時進行重大資訊揭露，並鼓勵上市公司藉由舉辦法說會，加強與投資大眾的雙向溝通。今年度1至10月計有82家上市公司於證交所場地舉辦法說會，11月則預估有22家。

證交所表示，台灣經濟基本面穩健，上市公司營運及獲利表現亮眼，資本市場具備良好發展基礎。另外，證交所已推出「台股儀表板」，整合證券商授信業務、投資人違約概況及上市櫃公司營收等重要市場資訊，提供融資及擔保維持率等相關交易數據，協助投資人掌握市場現況及長期變化。面對短期市場波動，投資人宜善用相關資訊，審慎評估自身風險承受能力，留意融資等槓桿交易風險，並回歸企業基本面及長期投資價值理性判斷。