晶片超級周期加持 韓股2027年躍居全球偏好市場首選

大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，隨著全球人工智慧（AI）算力需求持續擴張，加上製造業復甦潮興起，全球資本市場的資產配置方向正迎來顯著調整。根據韓華投資證券（Hanwha Investment & Securities）最新出爐的全球總體經濟與資產配置研究報告指出，受惠於強勁的半導體超級周期（Chip Cycle）與充裕的財政政策空間，韓國（Korea）在全球主要經濟體中被列為最受青睞的投資市場；而在長線經濟成長展望與出口爆發力上，韓國更展現出超越美國、日本及歐元區的強勁韌性，預估2027年出口成長率將衝上20%大關並帶動韓國經濟成長率達2.6%，成為全球資產布局的焦點首選。

賴昱廷分析表示，全球主要經濟體的周期位置（Cyclical Assessment）與總體指標進行全面評估。韓國在「成長展望（Growth Outlook）」項目獲得唯一的雙箭頭高度肯定，遠優於美國的穩健成長、歐美日市場的趨緩，以及中國大陸內需疲弱的困境。

賴昱廷進一步分析指出，韓國的核心優勢在於強勁的半導體周期支持與優渥的財政空間。預估韓國2027年出口成長率將上看20%，出口及投資長為整體經濟提供向上動能。儘管國際利率環境使融資成本與利息負擔小幅上升，但得益於通膨壓力逐漸放緩（Inflation呈下降趨勢，並預期未來持續下降），韓國的實質經濟成長力道依然遙遙領先其他發達國家。

在各國競爭力評比中，賴昱廷特別強調，韓國與美國同處於首選的「Preferred」梯隊，優於排名中游的日本，以及展望偏弱的中國大陸與歐元區。雖然美國仍是全球AI資本支出的領航者，但其融資成本快速上升所帶來的風險不容忽視；反觀韓國，不僅受惠於AI晶片需求的急劇外溢，其財政調控空間更為充裕，整體性價比顯得格外突出。

從GDP成長率預測來看，賴昱廷分析指出，全球經濟正處於「成長動能克服逆風（Growth still outweighs the headwinds）」的軌道上。製造業復甦、政府主導的投資以及AI強勁需求，正同步推升全球經濟發展。

據韓華研究中心預估，韓國GDP成長率在2026年預計達到3.5%的高點，2027年雖回落至2.6%的常態水準，但仍明顯高於美國（2026年2.3%、2027年2.1%）、歐元區（2026/2027年約1.0%~1.1%）以及日本等主要成熟市場。

賴昱廷進一步剖析韓國GDP的成長結構（Contributions by expenditure component），出口（Net exports）與企業資本支出（Capex）成為支撐經濟擴張的最強雙引擎。報告指出，半導體熱潮帶來的溢出效應（Spillover effect）顯著，私人消費雖僅呈現溫和貢獻，但強勁的出口訂單與半導體供應鏈的大幅擴產，已足以為韓國經濟注入源源不絕的動能。

賴昱廷從季度的成長軌跡分析指出，韓國GDP年增率（YoY）在 2026 年第1季衝上3.8%後，即便到了2027年各季度（2027年第1季2.5%、2027年第2季2.6%、2027年第3季2.4%、2027年第4季2.9%），季增與年增表現依舊保持相當平穩且強勁的態勢，擺脫了過去景氣大起大落的極端循環。

對於市場最關心的半導體產業周期落點，賴昱廷明確指出，這一輪半導體超級周期的頂峰（Peak）預計將出現在2027年第2季（2027年第2季）之後。這意味著，從目前直至2027年上半年，韓國半導體供應鏈（特別是記憶體巨頭與高頻寬記憶體HBM相關供應商）將持續享有長達數個季度的營運黃金期。隨著科技權值股利多逐漸兌現，先前處於低谷的循環性類股（Cyclicals）也有望在企業盈餘觸底反彈後（Earnings bottom out），獲得市場資金的青睞，形成科技與傳統周期產業輪動擴張的健康格局。

賴昱廷總結指出，儘管全球高利率的累積滯後效應仍給部分地區帶來壓力，但韓國憑藉在全球半導體與 AI 供應鏈中的關鍵戰略地位，加上龐大的出口增長潛力，已成為2026至2027年全球機構法人不容忽視的優質資產配置標的。