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三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

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三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股5日無視美股反彈，持續遭遇沉重賣壓。記者余承翰／攝影
台股5日無視美股反彈，持續遭遇沉重賣壓。記者余承翰／攝影

美股期中選舉落幕，道瓊、標普500指數與那斯達克同步收高，但費半指數逆勢下跌3.13%，半導體賣壓未歇，台股5日無視美股反彈，持續遭遇沉重賣壓。三大法人持續站在賣方，合計賣超1,234.57億元，其中外資持續大舉提款逾千億元，連續6個交易日累計賣超達6,144.71億元，成為台股近期持續走弱的重要壓力。

台股集中市場指數5日續挫1,374.19點，收在41,574.72點，連續第6個交易日收黑、累計跌點達5,460.96點。盤中最高來到42,873.81點，最低下探41,513.57點，單日高低震盪達1,360.24點，成交值降至9,260億元。

上市櫃合計上漲家數僅293家、下跌家數高達1,667家，跌停家數達115家，僅有10檔漲停，市場呈現全面性修正。在外資連日大舉賣超、台股持續重挫之際，新台幣同步走弱，股匯市資金動向與法人籌碼變化備受關注。

統計三大法人5日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,024.61億元，投信買超225.32億元；自營商賣超（合計）435.27億元，其中自行賣超39.16億元、避險賣超396.11億元。

盤面上，五大權值股全數收黑，合計拖累大盤約433點，成為主要壓力來源。其中，台積電（2330）下跌20元，收在2,240元，盤中最低觸及2,235元，成交量同步萎縮，成交值降至824.68億元；聯發科（2454）下跌6.86%，收3,460元；鴻海（2317）跌2.08%，收235元；台達電（2308）重挫7.38%，收1,130元；日月光投控（3711）跌幅更達8.77%，收572元。

個股賣壓同樣猛烈，全場跌停家數高達115家，其中千金股就占14檔。股王信驊（5274）下殺至12,635元，創意（3443）、健策（3653）、台光電（2383）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、漢測（7856）、精測（6510）、聯亞（3081）、富世達（6805）、高力（8996）、雙鴻（3324）、竑騰（7751）及台燿（6274）等千金股也全數跌停，顯示高價股與AI供應鏈成為這波賣壓重災區。

此外，欣興（3037）、南亞科（2408）、奇鋐（3017）、聯電（2303）、鴻勁（7769）及大立光（3008）等電子指標股也同步走弱，從半導體、記憶體到AI伺服器與PCB族群，賣壓廣泛擴散，進一步加重大盤跌勢。

相較電子股全面承壓，紡織、居家生活、運動休閒及金融等傳產與防禦型族群相對有撐，其中金融股成為盤面重要支撐力量，中信金（2891）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、華南金（2880）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）及元大金（2885）等主要金控股聯袂收高。

傳產與部分生技股也展現抗跌韌性，紡織雙雄儒鴻（1476）大漲逾8%、聚陽（1477）上漲逾5%；航空雙雄華航（2610）勁揚逾5.5%、長榮航（2618）上漲逾3%；生技股保瑞（6472）上漲近4.9%、美時收高5.66%，成為電子權值股重挫之際，少數逆勢突圍的盤面亮點。

三大法人 台股 外資 美股

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