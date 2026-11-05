50大權值股跌停11家！台股重挫1,374點連六黑 台積電收低20元

台股5日開低走低，盤中42,000點再度失守，而新台幣狂貶逾1.4角，盤中逼近33元大關，外資仍是瘋狂賣超，美國期中選舉民主黨大勝，市場對AI的雜音更甚，衝擊科技股的表現，這個時候還有誰敢買台股？證券分析師直言，有錢又敢買，應只有八大行庫跟投信，至於一般投資人，「買點就是等」。

2026-11-05 12:15