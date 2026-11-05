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50大權值股跌停11家！台股重挫1,374點連六黑 台積電收低20元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股5日重挫1,374點，收41,574點，連六黑且跌幅逾3%。聯合報系資料照
台股5日重挫1,374點，收41,574點，連六黑且跌幅逾3%。聯合報系資料照

台股5日收盤下跌1,374.19點、跌幅3.2%，終場以41,574.72點作收，成交量9,260億元；台積電（2330）收盤價2,240元，下跌20元，跌幅0.88%。

台股今日開低走低，賣壓持續湧出造成多頭信心潰敗，抄底買盤萎縮，50大權值股有11檔跌停，大盤指數連五天收跌，跌幅再度逾3%。權值股中僅華南金（2880）、富邦金（2881）、國泰金（2882）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）及中信金（2891）等金融股逆勢收紅。

成交金額大且走高為：永擎（7711）、中信金、長榮航（2618）、富邦金、儒鴻（1476）及華航（2610）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、南亞（1303）、欣興（3037）、國巨*（2327）、創意（3443）、南亞科（2408）、台光電（2383）、健策（3653）及南電（8046）。

群益投顧表示，受惠於AI需求暢旺，台灣10月PMI連續13個月擴張、景氣對策信號連10月亮紅燈創歷史最佳，台灣9月外銷訂單創新高，經濟基本面佳，為台股提供強力支撐。但受國際政經局勢干擾，台股近日呈現弱勢震盪格局，投資須謹慎為宜。

第一金投顧表示，大盤短線止穩需觀察新台幣匯率、外資動向、融資餘額清洗乾淨、量縮築底確認。本周聚焦科技股財報及非農就業報告，等待台股跌勢止穩再行布局基本面佳、獲利具成長性的個股。

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