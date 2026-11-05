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台股千金股掀退位潮！58檔急縮至39檔 信驊觸及跌停、僅1檔逆漲

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股盤中重挫逾1284點，千金股由58檔急縮至39檔。聯合報系資料照
台股盤中重挫逾1284點，千金股由58檔急縮至39檔。聯合報系資料照

台股高價股爆發退位潮！台股5日盤中一度重挫1284.71點、最低探至41,664.2點，摜破42,000點大關；千金股也從盤中歷史高峰58檔、含兩檔萬元股，急縮至39檔。AI供應鏈賣壓全面擴散，股王、股后同步重挫，市場正重新檢視AI高價股的估值與成長預期。

美股期中選舉落幕，政治不確定性疑慮緩解，道瓊狂飆近1,570點，創去年4月以來最大單日漲幅，標普500指數與那斯達克同步收高。然而，市場對AI產業監管及基礎建設投資前景的疑慮未歇，費半指數逆勢下跌3.13%，美光重挫7%、SK海力士ADR下跌5.12%；台股ADR也跌多漲少，台積電ADR下跌2.24%、日月光ADR下跌3.94%，科技股走勢明顯與美股大盤脫鉤。

盤面上，千金軍團幾乎全面遭到提款。股王信驊（5274）一度下殺跌停12,635元，回測年線；股后川湖（2059）最低跌至7,825元，8,000元關卡保衛戰開打；創意（3443）也下殺跌停，摜破7,000元大關。健策（3653）、雙鴻（3324）、台光電（2383）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、精測（6510）、聯亞（3081）、富世達（6805）、高力（8996）及台燿（6274）等紛紛亮綠燈，成為盤面殺盤重心。相較之下，亞德客-KY（1590）逆勢上漲，華碩（2357）也頻頻翻紅，表現相對抗跌。

這波千金股退位潮相當明顯。11月以來，萬潤（6187）、宜鼎（5289）、南電（8046）、漢唐（2404）、雍智科技（6683）、金像電（2368）、玉晶光（3406）及欣興（3037）等陸續跌出千金行列，其中南電跌至981元、漢唐973元、宜鼎967元、萬潤959元，千元關卡接連失守。回顧10月，均華（6640）、AES-KY（6781）、大量（3167）、竹陞科技（6739）、景碩（3189）、中砂（1560）、聖暉*（5536）、愛普*（6531）、倍利科（7822）及環球晶（6488）也退出千金榜；9月有華碩（2357）、旭隼（6409），8月則有勤誠（8210）。

法人資金撤出更讓高價股承受壓力。10月三大法人合計賣超1兆1,986.97億元，其中外資賣超9,943.17億元；進入11月，截至4日三大法人再賣超3,630.54億元，外資持續賣超3,307.27億元，自營商賣超1,118.61億元，僅投信逆勢買超795.34億元。外資連續大舉調節，市場資金風險偏好轉趨保守，也使高價電子股面臨更大的籌碼與評價壓力。

從千金股家數縮減、指標股逼近跌停，到多檔個股周跌幅超過兩成，這波修正已從單一族群擴散至整個高價電子股陣營。後續除了觀察台積電能否穩住權值股信心，AI資本支出效益、資料中心投資前景及美國科技政策變化，也將牽動市場對AI供應鏈的評價。

千金股 台股 跌停 信驊

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