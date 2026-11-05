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新台幣大貶逼近33元、外資狂殺下誰敢買台股？分析師直指這些人

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股5日開低走低，盤中42,000點再度失守，而新台幣狂貶逾1.4角，盤中逼近33元大關，外資仍是瘋狂賣超，美國期中選舉民主黨大勝，市場對AI的雜音更甚，衝擊科技股的表現，這個時候還有誰敢買台股？證券分析師直言，有錢又敢買，應只有八大行庫跟投信，至於一般投資人，「買點就是等」。

美股選後強彈，道瓊工業指數大漲3%，但半導體族群走弱，費城半導體指數重挫逾3%，輝達下跌3.17%、台積電ADR下跌2.24%，記憶體族群也遭遇沉重賣壓；台股5日開低，以42,666.13點開出，下跌282.78點，台積電（2330）以2,250元開低，一度翻紅至2,285元，隨後再翻黑，低點下滑至2,245元，盤中企圖守住平盤。

不過，聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）等權值股跌幅擴大，華邦電（2344）、南亞科（2408）雙雙重挫。

台股大跌，新台幣續貶，盤中匯率摜破32.9元，最低達32.965元，貶值1.44角，逼近33元大關；統計外資已連續5個交易日賣超台股，合計賣超5,120.1億元；台股持續往下探底，外資狂賣超，新台幣持續貶值，面對本周台股的劇烈震盪，股民的心好痛，在這個時候，可以進場買股了嗎？到底誰敢買股力撐？

證券分析師張陳浩表示，美國期中選舉落幕，民主黨勝選，市場對於AI估值、未來發展等雜音及疑慮更盛，擔憂對AI向來不太友善的民主黨勝選，是否會放緩對AI政策的支持？

另外，川普是否會更進一步發動對伊朗的攻擊，加深中東地緣政治風險，張陳浩認為，造成股市下挫的原因已不光是經濟因素。

張陳浩強調，本周應該是投資人最痛的時間點，政治情緒宣要2~3天的時間，AI發展的雜音影響較大，需要時間來冷卻；他指出，目前市場上有錢又敢買股票的應該有兩類人，一是八大行庫，二是投信，這也是近日的支撐大盤的主要買盤。

張陳浩表示，目前雖是相對低點，但不確定是不是底部，「買點就是等」，首要的是外資賣超轉為買超，融資餘額進一步下降，等到不再破底，出現盤底跡象時再進場買股。

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