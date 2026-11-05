台股又殺逾千點他們卻逆勢起飛！油價暴跌救了航空股、四雄股價大漲

台股昨日尾盤一路狂拉千點，終場僅下跌358點，然美股費城半導體（00830）大跌逾3%，5日台股盤中又續挫超過700點，等同跌回原點，不過未破前低。航空族群則逆勢上漲，民主黨勝選，市場預期可望結束美伊戰爭，油價大跌逾9%，飽受燃油成本提高所苦的航空股同慶，華航（2610）大漲逾6%，長榮航（2618）漲逾4%，台灣虎航（6757）、星宇航空（2646）都上漲逾2%。

美股四大指數昨日僅費半下跌，同時費半已跌至年線附近，跌破7月底大跌的低點；納斯達克指數反彈逾1%，暫時避免破底危機。晶片、AI資料中心類股成重災區，但道瓊指數大漲3%。

民主黨奪得國會兩院多數後，投資人預期川普和民主黨在多數議題上將相互牽制，且上市場對伊朗戰爭有望落幕的期待升高，紐約原油期貨大跌7.97美元，收每桶88.12美元，跌幅8.3%，連三個交易日累計跌幅為近五年最大。布蘭特原油期貨也大跌約10%，跌破每桶100美元，回落至93美元。

國際油價飆漲，航空業陷入營收創高、獲利卻遭成本侵蝕的困境。華航直言，排除油價因素，今年營運有機會再創新高，但燃油成本成為全年最大變數。同時油價維持高檔持續帶給航空業壓力，華航通知貨攬業者，16日起歐美長程線每公斤燃油附加費由77元調高至79元，漲幅2.6%；據了解，長榮航、星宇航也將跟進。

如今原油大跌，市場率先反映利多，航空四雄齊揚，華航漲勢最強，大漲近6%。