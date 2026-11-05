美國選舉「藍」潮席捲 費半指數獨憔悴 法人：科技龍頭拉回可分批布局

美國期中選舉結果出爐，民主黨可望全面掌控國會，市場不確定性降低，美股昨（4）日全面大漲。道瓊工業指數大漲1,569點、漲幅3%，標普500指數上漲1.6%，那斯達克綜合指數上漲1.4%。不過，科技族群走勢明顯分歧。微軟大漲6.7%、亞馬遜上漲6.1%、Alphabet上漲3.2%。

相反地，費城半導體指數下跌3.1%，跌到六個月來的低點，資料中心營運商的股價也大幅下跌。民主黨在德州、喬治亞州等資料中心集中的地區有所斬獲，當地反對資料中心快速擴張的聲音也越來越大，市場因此預期資料中心的建置速度可能放慢。

台股5日受費城半導體指數下跌拖累，加權指數盤中最低一度下跌1,082點至41,866點，半導體供應鏈短線承壓。

中國信託投信指出，如果資料中心的擴建速度短期放緩，科技巨頭的自由現金流壓力反而有機會減輕，可以把更多資源投入AI產品的商業化與營運效率。如果AI服務能逐步帶來更大規模的營收，反而有助於支撐後續長期的資本支出。這也是昨晚微軟、亞馬遜等科技巨頭股價逆勢走揚的主要原因。

不過，中信NASDAQ ETF（009800）經理人張圭慧認為，民主黨掌控國會，並不代表AI的成長故事已經結束。民主黨同樣支持強化美國的科技競爭力，2022年拜登政府簽署的《晶片法案》，就反映出美國持續推動半導體本土製造的政策方向。另一方面，川普總統仍握有否決權，國會如果要推翻總統的否決，必須在參、眾兩院各自取得三分之二的支持。民主黨目前還沒達到這個門檻，未來重大政策仍需要與白宮協商，不過共和黨政府推動政策的空間勢必會受到更多制衡。

張圭慧指出，從歷史經驗來看，分裂政府下的政策協商通常比較複雜，重大政策變動也可能受到限制，政策反而比較不容易突然轉向。部分歷史統計顯示，美股標普500指數在期中選舉後一年平均上漲約15%。此外，那斯達克100指數本周一才剛進入技術性修正，目前那斯達克指數與半導體類股的預估本益比都已經落在近五年區間的下緣，市場可能已經提前反映部分選舉風險。隨著政策不確定性逐步釐清，投資人可以把焦點拉回科技龍頭的基本面與估值。短線修正期間，可以留意具備長期成長潛力的投資機會，並以分批或定期定額的方式布局科技市值型ETF，降低進場時點的風險。

中國信託投信表示，009800追蹤美國那斯達克100指數，一次掌握輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、Alphabet等美國科技與創新龍頭。這次選後行情中，市場資金明顯偏好財務體質穩健、現金流充沛的大型科技公司，正是那斯達克100指數成分股的核心優勢。投資人可以用相對較低的門檻，參與美國AI產業從基礎建設走向應用落地的長期成長。