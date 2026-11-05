新產品布局及訂單成長動能 法人點名五檔成長股

台股近期面臨AI投資報酬率疑慮、外資調節及國際金融市場波動等壓力。本國投顧建議，現階段選股可回歸企業營運基本面，留意頎邦（6147）、宏致（3605）、高僑（6234）、時碩工業（4566）及大綜（3147）等具備新產品布局及訂單成長動能的個股。

本國投顧指出，頎邦受惠資料中心傳輸規格由800G升級至1.6T、3.2T，光收發模組封裝逐步轉向金凸塊覆晶封裝，公司已掌握逾30個光通訊專案，預估光通訊營收占比將由2026年的約8%，提升至2027年的23%，成為後續營運成長動能。

宏致受惠Bloom Energy大功率高壓電源線訂單，以及新取得北美雲端服務供應商（CSP）的AI伺服器機內高速線訂單，相關產品自第二季開始交貨，下半年出貨可望加速放量。本國投顧預估，下半年AI產品營收可望較上半年翻倍，營收占比上看30%；高僑則已切入AI伺服器高階PCB微型鑽頭領域，產品通過認證並迎來訂單成長，目前訂單能見度達明年下半年，隨著大甲及泰州廠完成擴產，月產能可望增加逾七成。

本國投顧看好時碩工業，受惠AI液冷散熱、航太零組件、半導體設備零件及人形機器人零組件需求，液冷零件自7月起量產，年訂單規模約20億元，既有專案出貨可望延續至2027年上半年。此外，前三季營收已達去年全年九成以上，隨液冷產品持續出貨，可望挹注後續營運成長。

資訊服務業者大綜第二季單季每股純益（EPS）達7.6元，創單季新高。本國投顧指出，受惠AI伺服器及資料中心建置需求增加，相關專案交貨進入高峰期，帶動本業獲利成長。

本國投顧認為，11月台股多空變數仍多，操作上宜控制資金比重，採取逢低布局策略，選股則可優先關注具備訂單能見度、產能擴充及新產品放量等營運成長條件的企業。