台股大跌逾千點後收斂 台積電撐盤暫守42000點

台股早盤受美股費城半導體指數下跌3.13%影響，指數最低下探41866.1點，下挫1082.81點；不過台積電抗跌穩住多頭信心，台股跌勢收斂守住42000點整數關卡。

至10時47分左右，加權指數為42512點，跌436點，跌幅1.02%，成交金額新台幣5098億元。

台積電盤中低點至2245元，下跌15元，不過在買盤轉趨積極下，今天多呈現平盤2260元之上狹幅整理，扮演撐盤角色；聯發科最多下挫195元至3520元，未跌破週三低點3455元；台達電早盤持續破底至1125元後跌勢收斂；鴻海在平盤240元下震盪整理。

美伊戰事造成國際油價維持高檔，成為美國期中選舉共和黨敗選因素之一，由於國際油價布蘭特原油昨日跌破100美元關卡，期街口布蘭特正2今天盤中下跌至63元，重挫逾19%；與油價相關的台塑化跌逾9%。

另外，印刷電路板、散熱及零組件等電子族群今天跌勢加重，跌深個股包括宏致、健策、志聖、聯茂、騰輝電子-KY等跌停。