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政治利空恐衝擊 AI 算力！台美日韓記憶體股重挫 南亞科、華邦電大跌

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

AI資料中心建置前景增添變數，美股半導體股重挫，賣壓隨即蔓延亞洲。台股記憶體族群5日普遍走弱，華邦電（2344）、南亞科（2408）、群聯（8299）盤中跌幅一度超過7%，僅十銓（4967）逆勢走揚。韓國三星電子、SK海力士及日本鎧俠也同步下挫，台日韓記憶體股全面承壓。

美股5日選後行情明顯分歧，道瓊大漲3%，費半指數卻重挫逾3%，輝達下跌3.17%，台積電ADR下跌2.24%，美光等記憶體股也走弱。市場憂心AI資料中心建設可能面臨政策限制，半導體供應鏈同步遭到調節。

政策疑慮來自美國期中選舉後的政治變化。民主黨在國會及重要州長選舉取得進展，德州州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）競選期間曾主張，暫停資料中心興建，直到州政府制定相關規範。市場擔心監管趨嚴可能影響業者擴建與資本支出，雲端算力業者CoreWeave股價重挫10%。

亞洲市場同步走弱，南韓Kospi指數盤中跌逾3%，三星電子一度跌近6%，SK海力士重挫逾7.5%；日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）一度下跌9.6%，愛德萬測試及東京威力科創也分別跌逾9.5%、7.5%。

台股5日以42,666.13點開出，盤中跌點一度擴大至1,082.81點，摜破42,000點。華邦電一度下跌逾8%、探至128元，南亞科、群聯及青雲（5386）跌逾5%，晶豪科（3006）、旺宏（2337）、力成（6239）、威剛（3260）及力積電（6770）也同步走弱。

不過，股價重挫不代表記憶體供需基本面立即反轉。超微執行長蘇姿丰指出，晶圓製造、載板、先進封裝及記憶體等環節仍面臨供應限制，高階運算需求持續高於供給，但零組件漲價也可能衝擊終端市場；蘋果執行長特納斯（John Ternus）則表示，記憶體價格已處於前所未見的高檔，預期本季及明年仍將上漲，增加產品成本與毛利率壓力。

十銓執行長陳慶文日前於法說會中指出，AI需求排擠傳統記憶體產能，加上供應鏈高度集中，預期真正嚴重的缺貨階段才要開始，整體供需最快要到2028年下半年才有機會恢復平衡。顯示短線市場雖受政策與終端需求疑慮影響，但產業端對中長期供需仍持偏多看法。

後續市場將持續關注美國資料中心政策、AI資本支出變化，以及記憶體漲價對PC、手機等終端需求的影響。

華邦電 南亞科 記憶體 算力 利空

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