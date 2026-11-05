民主黨勝選！美國醫藥族群大漲 台生技股跟著飆

美國民主黨期中選舉大勝，市場預期新國會有望延緩醫療補助削減、恢復健保保費補貼，帶動美國醫療保險及醫院類股走強，台股生技股也跟著轉強，科妍（1786）、康霈*（6919）衝上漲停，美時（1795）、保瑞（6472）盤中大漲逾8%，不過股王藥華藥（6446）下跌逾2%。

美國民主黨奪得國會兩院多數，道瓊大漲逾1,500點，創去年4月以來最大漲幅，晶片和資料中心股則下跌。生技醫療股走強，與醫療補助計劃（Medicaid）和《平價醫療法案》（ACA）最相關的保險公司股價大漲，政策專家預期，民主黨勝選後，可望極力爭取恢復今年1月到期的ACA補貼措施。

大型製藥公司股價則小幅上漲，分析師指出，民主黨控制的國會不太可能迅速改變藥品定價政策。台股生技股也齊揚，科妍、康霈*衝上漲停，美時、保瑞盤中大漲8%，沛爾生醫*-創（6949）漲近5%，視陽（6782）漲逾4%。

保瑞9月合併營收23.3億元，年增35.13%，創歷史新高；今年前九月營收163.04億元，年增9.44%。保瑞表示，馬里蘭州無菌針劑廠半年一次的例行檢修雖於9月進行，但持續消化位於高檔的在手訂單，加拿大廠與竹南廠等稼動率良好的廠區出貨表現穩健，有效填補檢修期間的產能空窗。

展望第4季，保瑞表示，製藥與零售市場傳統旺季到來，美國藥品銷售子公司Upsher-Smith亦宣布取得「Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension USP 1%」的藥證，該眼藥水用於治療眼部發炎及過敏性症狀，為Upsher-Smith繼今年初取得Cyclosporine眼用乳劑0.05%藥證後，眼科產品線再添新品。

消費者保健事業方面，子公司晨暉生技旗下美國保健品業務Weider Global Nutrition（威德）進入大型零售通路促銷旺季，通路拉貨與終端消費需求同步升溫，挹注集團營收表現。