台股再殺千點！金融股撐盤 國泰金、玉山金早盤逆勢上攻

美國期中選舉結果大致底定，民主黨將同時掌握參眾兩院，市場擔憂民主黨勝選將增加資料中心建置的阻力，費城半導體指數4日終場下跌逾3%，台股5日開盤走低，早盤跌勢擴大，一度下殺1082.81點，觸及41866.1點，在權值股走弱之下，金融股逆勢反彈，擔任撐盤要角。

13家上市金控將在11月15日前陸續公告10月自結獲利，市場資金在大盤、科技股持續修正的情況下，在科技股重挫下，市場資金轉向金融股抵禦風險。整體金融類股指數早盤一度上漲2%以上，其中，玉山金（2884）一度上漲逾3%至49.15元，國泰金（2882）早盤也同樣上漲3%至115元，另外，兆豐金（2886）、永豐金（2890）、元大金（2885）、華南金（2880）、富邦金（2881）、中信金（2891）等金控股盤中皆有1%以上的漲幅。

法人指出，近期在市場對AI資本支出存有疑慮之際，金融類股表現相對抗跌，加上今年前9月整體上市金控稅後純益已達6,318.8億元，創下史上同期新高，獲利基本面表現佳，因此金融股具備抗跌防禦屬性。