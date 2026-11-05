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道瓊大漲台股不領情 一度跌超過千點…法人建議這麼布局

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
道瓊大漲台股不領情一度跌超過千點 法人建議這麼佈局。聯合報系資料照
道瓊大漲台股不領情一度跌超過千點 法人建議這麼佈局。聯合報系資料照

美國道瓊指數昨天大漲超過1500點，那斯達克、S&P等三大指數全面大漲，但台股並不買單，受到費半下跌300多點影響，今天台股開盤後不久大跌超過千點，法人示警，在行情未正式出現轉機訊息前切勿貿然攤平。

法人分析指出，週三台股急跌買盤低接，已留千點下影線。自高點下跌以來已經逼近費波南係數21 天時間轉折，加上日 KD 指標超跌且留下千點下影線，有機會醞釀反彈，但後續月季線將形成死亡交叉，且半年線開始扣抵今年 4 萬位置走平，四萬六將形成上檔壓力區，佈局上逢高仍以降低槓桿與持股水位為優先，行情未正式出現轉機訊息前切勿貿然攤平。

選股方面，法人建議，CPU、ASIC 晶片出貨逐步增溫，PCB 族群加上玻纖布材料升級題材延續，可留意股價已來到如季線、半年線等重要均線支撐個股，掌握短線伺機布局機會。

法人也分析，藍潮席捲美國國會，川普表示將行使否決權，不確定性降溫，激勵美股道瓊漲 3.03%，納指漲 1.44%，費半則在擔憂 Al發展趨緩下跌 3.13％。雖然 AMD 與 Super Micro 盤後財報顯示 AI 伺服器與 GPU 需求仍強，但當日費半指數仍受 Nvidia、生產設備與記憶體股回檔拖累，顯示市場短線更關注政策與監管對 AI 基建節奏的影響，而非單一公司訂單動能。

法人認為，本輪大型科技股財報已接近尾聲，不但沒化解 CoreWeave 疑慮反倒加重擔憂，後市僅能仰賴經濟數據壓低升息預期，行情方才有機會止穩反攻。

道瓊 台股 法人

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