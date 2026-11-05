台股開低一度重挫逾千點！42,000點保衛戰開打 台積電能撐盤？

美股選後強彈，道瓊大漲3%，但半導體族群逆勢走弱，費半指數重挫逾3%，輝達下跌3.17%、台積電ADR下跌2.24%，記憶體族群也遭遇沉重賣壓。台指期盤後雖上漲201點，台股5日仍開低下跌282.78點，以42,666.13點開出，盤初台積電（2330）下探2,245元，五大權值股同步走弱。

隨後台積電、鴻海（2317）翻紅，加上國泰金（2882）、富邦金（2881）領軍13家金控股全面走揚，帶動跌幅一度收斂至約75點。

不過，台積電、鴻海隨後再度翻黑，且聯發科（2454）、台達電（2308）、日月光投控（3711）等權值股跌幅擴大，華邦電（2344）、南亞科（2408）更雙雙下跌逾7.5%，賣壓再度升溫，大盤跌點快速擴大至1080點以上，摜破42,000點關卡。ETF方面，主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50（0050）及主動統一台股增長（00981A）交投熱絡。

美國期中選舉結果揭曉，民主黨拿下國會參眾兩院控制權，川普表態接受選舉結果並願意合作，加上油價下跌提振市場情緒，美股4日主要指數收高，道瓊狂飆1,569點、漲幅3.03%，那指、標普500指數分別上漲1.44%、1.58%；不過，半導體族群逆勢走弱，費半指數重挫3.13%，美光跌7%、SanDisk下殺7.91%，台積電ADR也下跌2.24%。台指期盤後上漲201點、收43,404點。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低10元、報2,250元，聯發科開3,600元、台達電開1,160元、鴻海開239元、日月光投控開600元。

類股方面，運動休閒、水泥、居家生活、金融等漲幅居前，玻陶、電子零組件、油電燃氣、塑化等相對疲弱。

回顧台股4日表現，集中市場指數下跌358.63點、收42948.91點，成交值達1.11兆元。三大法人合計賣超1601.60億元，其中外資賣超 1499億元，投信買超272.58億元，自營商賣超（合計）375.19億元。

法人指出，台股週三成交量擴大至1.1兆元，留下逾千點長下影線，KD指標初步翻揚，且指數與月線負乖離偏大，短線具跌深反彈空間。不過，仍須留意美國AI基建進度及變現能力，操作宜保留資金彈性，聚焦營收與法說展望具支撐的業績股。