費半跌台積電ADR下挫 台股短線有壓

美國期中選舉結束，民主黨強勢重新掌握國會參眾兩院主導權，市場疑慮消除，美股道瓊工業指數大漲3.03%，但與台股連動密切的費城半導體指數下跌3.13%，台積電ADR跌2.24%，恐牽動台股走勢；另外，台股已跌破長期上升趨勢線，又有融資待消化，均為短線壓力。

美國民主黨在期中選舉大獲全勝，緩解政治不確定性，提振投資人承擔風險的意願，美股3大指數收紅。不過，市場擔心人工智慧（AI）監管趨嚴，資料中心類股下跌。

道瓊工業指數大漲1569.40點或3.03%，收報53356.12點；標普500指數漲119.70點或1.58%，收在7688.62點；那斯達克指數上漲364.51點或1.44%，收25736.52點；費城半導體指數下跌331.74點或3.13%，收10268.66點。

台股4日終場收在42948.91點，下跌358.63點，留下1093.09點的長下影線。

產業訊息方面，志聖工業4日召開重大訊息記者會宣布，志聖工業換股增持視動自動化科技至75.06%，深化先進封裝設備軟體平台布局，透過製程設備與軟體平台的互補優勢，擴大技術合作與市場應用。

超商雙雄第3季財報出爐，前3季營收均創同期新高，並賺逾半個股本。統一超前3季歸屬於母公司淨利92.93億元，年增4.4%，每股盈餘為8.94元，在台灣超商本業及轉投資事業帶動下，前3季歸屬母公司業主淨利、每股盈餘（EPS）皆創同期新高；全家公布前3季受惠於超商本業表現穩健，以及轉投資獲利持續成長，歸屬於母公司淨利13.55億元，年增10.1%，每股盈餘為6.07元。

裕民航運4日舉行裕鈦輪命名典禮，為6萬4000載重噸極限靈便型散裝貨輪，也是裕民船隊首艘採用海虹Hempaguard NB高性能矽基防污塗層的船舶，有助減少海生物附著與船體阻力，降低燃油消耗及碳排放。