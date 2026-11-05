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美期中選舉後美台股市七連紅 美股平均漲9.22%、台股漲9.61%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近七次美國期中選舉後美台股市表現。資料來源：Bloomberg
近七次美國期中選舉後美台股市表現。資料來源：Bloomberg

隨美國期中選舉不確定性逐步消退，市場焦點重回企業獲利與產業成長動能。根據統計，1998年至2022年近七次美國期中選舉後，美股台股加權指數雙雙7次全漲，平均報酬分別為9.22%及9.61%，顯示選後股市上漲並非美股獨有，台股同樣呈現正向歷史表現。

野村美國創新研發龍頭ETF（00971）經理人林怡君表示，期中選舉後市場焦點逐步回歸企業基本面。近期科技股受AI投資成本及回收速度疑慮影響而震盪，但長期創新趨勢未變。隨AI應用加速擴展，研發實力與技術競爭優勢將成為企業獲利成長的關鍵，除AI晶片、雲端運算外，醫療保健、自動化及創新應用亦具發展潛力。投資策略宜聚焦研發投入持續成長、具技術優勢與獲利成長動能的產業龍頭。

林怡君指出，AI投資動能仍是支撐美台科技產業的重要力量。根據企業財報，2026年亞馬遜、微軟、Alphabet及Meta四大科技巨頭預期資本支出合計約7,300億美元，顯示AI基礎建設需求持續。儘管市場開始檢視投資成本與資本回收效率，但資料中心及運算設備投資仍在推進，相關需求也持續向半導體、先進封裝、高速傳輸及關鍵零組件等台灣供應鏈延伸。

主動野村臺灣優選ETF（00980A）經理人游景德表示，台灣在全球AI供應鏈具關鍵地位，隨雲端服務業者擴大資本支出，持續看好AI伺服器、先進製程、先進封裝、高速傳輸及散熱等產業。不過，科技股評價處於相對高檔，市場將更重視訂單能見度、企業獲利及評價合理性。操作上將聚焦具技術門檻、競爭優勢及獲利成長潛力的企業，並依產業趨勢與基本面變化彈性調整持股，掌握市場波動帶來的投資機會。

野村投信表示，從美國研發創新、雲端平台與AI應用，到台灣半導體製造及關鍵零組件供應鏈，美台科技產業各具優勢。隨市場焦點由選舉轉向企業獲利，研發龍頭與科技供應鏈可望成為掌握AI長期成長的兩大投資方向。

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