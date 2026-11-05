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今年盤中高低差距逾1,800點後 台股一段期間上漲機率百分百

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今年盤中高低差距逾1,800點後 台股一段期間上漲機率百分百

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股11月4日盤中高低起伏1885.52點，創史上第四大盤中震盪點數。記者曾學仁／攝影
台股11月4日盤中高低起伏1885.52點，創史上第四大盤中震盪點數。記者曾學仁／攝影

台股11月4日盤中高低起伏1885.52點，創史上第四大盤中震盪點數，收盤在美國期中選舉底定後跌幅收斂，不過仍下跌358.63點。根據群益投信統計資料顯示，過去盤中大跌超過1,800點以上僅三次，統計台股在之後平均表現都是上漲，上漲機率更是百分百。

法人建議，可利用大盤修正時期，擇時擇優布局具有長期競爭優勢產業家持、有息收保護又能因應市場而主動靈活選股策略的主動式台股ETF，或是短線搶反彈長線看多的正二ETF參與後市上漲契機。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計大盤過去單日震盪逾1,800點僅三次，三次都是在2026年發生，分別是6月8日、7月17日、7月29日，大盤在之後的一周、後二周月、後一個月、後二個月、後三個月平均漲幅分別為6.03%、7.67%、8.79%、10.35%、12.52%，表現亮麗，平均上漲機率更是百分百。

顯示出在短暫劇烈震盪融資洗盤後，台股後市表現穩定向上，大盤在拉回整理期間，投資人反而可以選擇具攻守兼備靈活操作特性的台股主動式ETF，因為在大盤盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，而在多頭時期可積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，即便短期股價下跌主要反映選舉的不確定性和市場對AI的擔憂，然而台灣企業獲利狀況依然穩健成長，研究機構持續上修台股2026/2027年獲利年增率至65%/30%，加上AI需求依然超過供給，長期仍正向看待。

考量AI族群仍是投資主軸，近期因漲多回檔而非基本面受到影響的族群仍是重要觀察標的，包含散熱/PCB/CCL/ABF/電源/先進製程/光通產業。建議採取「拉回偏多操作」與「分批布局」的穩健方針，持續看好台股長線發展。

群益臺灣加權正2（00685L）經理人洪祥益表示，市場短期雜音不改台股長線多頭格局，投資人應秉持謹慎樂觀態度審慎應對。中長期而言，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻。

不過，台股正2 ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場上漲或下跌時，資產增減的幅度也會被加倍放大，投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。對於台股後市，中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

據了解，00982A甫公告最新一次配息續創新高，年化配息率逾15%，已連續三季配息率突破10%，創季配型主動式ETF紀錄，值得注意的是，00982A還達成次次填息的紀錄，讓超過17.6萬位投資人息利雙收。在AI需求不變下，台股多頭格局有望延續，投資人若想兼顧穩健現金流、資本利得需求，不妨可善用00982A來參與台股成長行情。這次除息日訂於11月17日，收益分配發放日則訂於12月11日，想參與00982A這次領息的投資人，最晚需在11月16日買進。

大盤當日高低震盪超過1800點後市平均表現佳。資料來源：CMoney，群益投信整理
大盤當日高低震盪超過1800點後市平均表現佳。資料來源：CMoney，群益投信整理

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