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美國期中選舉引發市場大震盪 台股五訊號 拚止跌反彈

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美國期中選舉引發全球金融市場大震盪，台股昨（4）日一度下殺1,453點，高低點落差達1,885點，終場跌358點、收42,948點。法人指出，期中選舉不確定性塵埃落定，指數有機會展開跌深反彈，要關注五大止跌訊號，年底前仍上看5萬點目標不變。

台股昨天多空劇烈交鋒，拉出1,093點長下影線，並爆出1.17兆元大量，盤中高低點落差達1,885點，寫台股史上盤中第四大震盪紀錄，籌碼面則呈現極端「土洋對作」格局，外資單日大幅賣超1,499億元，為台股史上第五大單日賣超紀錄。

台股後市展望
台股後市展望

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清等名師看法，台股經歷近期大幅修正，多頭是否能扳回一城，要關注五大止跌訊號。

首先技術面超跌訊號。加權指數最低下探41,855點，周線負乖離達6.07%，與半年線負乖離達7.73%，跌幅及修正速度均相當劇烈；當前櫃買指數跌破年線，加權指數也跌破半年線，市場已經歷一波明顯修正。

第二是期現貨價差變化。台指期最低下探42,050點，與加權指數形成194.18點正價差，反映期貨市場殺盤動能可能逐步減弱，後續可觀察正價差能否延續。

第三是融資餘額持續下降。昨日融資餘額再減少28.3億元，融資維持率未來預期有望降至156%至158%，部分槓桿資金已遭到清洗，有助降低市場賣壓。不過，熱門ETF如00631L、00981A的融資籌碼仍偏重，後續去槓桿程度仍是觀察重點。

第四是新台幣匯率能否止貶。若匯率回穩，有助緩解外資撤出壓力，成為台股反彈重要條件。

第五是權王台積電（2330）能否重新站穩關鍵均線。台積電目前股價2,260元，短線觀察能否重新站回5日線約2,334元，若權值股率先止穩，將有助改善大盤信心。

台股 止跌 籌碼面

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