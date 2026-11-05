逢高賣股落袋為安 金控股東近月減少5.7萬人

今年以來金融保險指數上漲超過五成，部分投資人選擇逢高先落袋為安，根據統計，近一個月以來十三家金控股東人數合計減少五點七萬人，其中，中信金月減超過一萬人最多，兆豐金月減逾八千人、玉山金月減逾七千人，合庫金及元大金則同步減少逾五千人。

今年以來金融股走強，十三家金控當中，股價上漲最多的是凱基金，從年初不到廿元一路衝上卅、四十元大關，至今股價仍翻倍表現；台新新光金股價也上漲近一倍，受惠於合併綜效，股價也從廿餘元起飛，九月中旬一度來到四十四點八元價位。

不過，隨著台股大盤十月下跌二七二八點，光是外資就賣超逼近兆元，在股市震盪加劇之際，金控股東人數也持續「流出」。集保中心統計，截至今年十月底，十三家上市金控總股東人數（含零股）合計六二七點八萬人，與十月初相比減少五點七萬人，除了國票金呈現月增外，其餘金控公司都呈現人數下滑。

從投資人持股數來看，各家金控持有四百張以上大戶在近一個月期間普遍變動不大，主要又以持有卅張以下變動較為明顯，顯示部分散戶可能選擇獲利了結出場。

法人指出，今年市場投資主流聚焦台積電或大盤ＥＴＦ，因此一部分金控股股東選擇離場轉向主流投資；再者，今年以來金融類股已上漲超過五成，不再只是賺股息，一部分也選擇落袋為安，另外，也有部分散戶布局含「金」比重較高的ＥＴＦ。