川普受挫…三族群撿到槍 法人建議投資應回歸基本面

美國期中選舉結果出爐，民主黨掀起「藍色浪潮」大獲全勝，不過面對美國政治格局轉變與AI監管框架的建立，法人建議台廠供應鏈的投資應回歸基本面，並點名國防航太、綠能電網、AI半導體等三大族群，後市可期。

民主黨一舉拿下國會兩院多數，川普政府未來兩年施政將面臨更大的國會制衡，「白宮跛腳」效應將逐漸浮現。法人指出，美國政治版圖轉變，可能牽動能源政策、國防預算及AI監管、企業稅制等政策走向，台灣供應鏈也將面臨新政策變數。

台廠三大受惠族群

可關注的族群方面，首先是綠能、儲能與電網設備。AI帶動電力需求攀升，民主黨重視再生能源發展，國會由民主黨主導，也提高《降低通膨法案》（IRA）相關潔淨能源補貼延續的政策能見度，而台廠重電設備、變壓器、儲能系統及電網建設供應鏈，可望同時受惠於能源轉型與AI用電需求，如華城（1519）、士電、中興電、亞力、大同等。

其次，國防航太族群。由於美中科技與地緣政治競爭具有跨黨派共識，國家安全及國防自主仍是美國政策的重要方向，包括飛彈防禦、軍用電子、航太零組件及無人機等領域，具備一定訂單能見度。台廠相關供應鏈可留意國防標案、軍工認證及美國在地供應鏈布局進度，包括漢翔、雷虎等。

第三，半導體與AI基礎建設。雖外界認為，民主黨恐強化AI監管，牽動AI相關產業前景，但整體而言，即使美國政策轉向，短期內也難以改變全球AI基礎建設的投資方向，長期仍看好。

而台廠在先進製程、先進封裝、AI晶片、高速傳輸及伺服器供應鏈具備技術優勢，因此可優先布局具備技術門檻、客戶黏著度及有變現能力業者，包括晶圓代工龍頭台積電、ASIC晶片設計廠聯發科、先進封裝及測試廠日月光，台達電、台光電等具備技術優勢與國際客戶基礎的業者，也值得留意。