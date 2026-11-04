台股震盪跌勢收斂 上市和櫃買融資餘額減84.72億元

台股今天持續走跌，上市指數盤中一度重挫3.35%，櫃買指數更是大跌5.39%，不過中午過後買盤湧入，跌勢同步大幅收斂，連帶影響上市和櫃買市場融資餘額合計減少新台幣84.72億元，減少金額較3日減逾7成。

台股今天震盪劇烈，上市指數盤中一度跌破42000點關卡，滑落至41855.82點，終場跌勢收斂，收在42948.91點，下跌358.63點。自10月6日的高點累計下跌7020.01點，跌幅達14.05%。

櫃買指數今天盤中一度滑落至326.88點，終場收在343.5點，下跌2.02點，跌幅約0.58%。自10月6日的430.86點累計下跌87.36點，跌幅達20.28%。

上市融資餘額在3日大幅減少229.25億元後，今天持續減少，不過，僅減少28.28億元，降至5969.46億元。自10月6日以來，融資餘額累計減少407.11億元，減幅僅約6.38%，幅度遠小於指數跌幅。

櫃買市場融資餘額今天減少56.44億元，降至1909.19億元。自10月6日以來，融資餘額累計減少352.32億元，減幅約15.58%，同樣小於指數跌幅。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，當前市場信心低迷，觀察上市融資餘額維持高檔水位，若反彈力道不夠，指數進一步修正，融資餘額追繳壓力可能增大。