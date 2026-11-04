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美國期中選舉變數消除 法人：台股有機會醞釀反彈

中央社／ 台北4日電

台股今天上下震盪1885.72點，終場跌勢大幅收斂，收在42948.91點，下跌358.63點，留下1093.09點長下影線，成交值擴大至新台幣1兆1148.21億元。法人表示，隨著美國期中選舉變數消除，台股不排除醞釀反彈。

美國期中選舉牽動今天國際股市走向，隨著選舉結果出爐，民主黨在國會選舉大幅領先共和黨，市場憂心美國未來政經情勢發展，包括日本與韓國股市盤中重挫，台股也一度下殺至41855.82點。

隨著美國總統川普受訪表示，將接受選舉結果，並期待與民主黨合作。消息一出，化解市場疑慮，日本與韓國股市在買盤湧入下，跌勢快速收斂，其中韓股還收漲，台股跌勢也大幅收斂。

外資繼3日賣超台股1073.06億元後，今天擴大賣超台股1498.99億元，賣超金額為史上第5高，外資史上賣超前9名都發生在今年。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台股近日回檔與基本面關聯性不大，主要是指數跌破長期上升趨勢線，重創市場信心，引發籌碼鬆動。

資深分析師劉坤錫說，隨著美國期中選舉變數消除，加上台股今天留下1093.09點長下影線，成交值擴大至1兆1148.21億元，不排除醞釀反彈；美國與伊朗局勢後續發展，將是市場關注重點。

法人 台股 期中選舉

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