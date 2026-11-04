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台積電盤中零股交易金額居冠 元大台灣50成交股數最多
台股今天震盪劇烈，指數高低點差距達1885.72點，終場跌勢收斂，下跌358.63點，收在42948.91點。台積電與元大台灣50（0050）零股交易持續升溫，台積電盤中零股交易成交金額新台幣183.69億元，元大台灣50盤中零股成交股數5724萬7239股，皆居台股之冠。
台股今天盤中一度急殺跌破42000點關卡，滑落至41855.82點，不到1個月時間，自史上最高點49968.92點回檔8113.1點，跌幅達16.23%。
台積電今天盤中一度下探2235元，自高點2590元下跌355元，跌幅達13.7%，市值縮水新台幣9.2兆元，滑落至57.95兆元。元大台灣50也自分割後高點116.6元，滑落至盤中最低97.55元，下跌19.05元，跌幅達16.33%。
台積電與元大台灣50終場跌勢收斂，台積電收在2260元，元大台灣50收在99.85元。
不畏大盤今天盤中重挫1451.72點，散戶持續搶進台積電與元大台灣50，其中，台積電盤中零股交易成交金額達183.69億元，高居台股之冠，較3日略增1.62%。元大台灣50盤中零股成交股數5724萬7239股，也高居台股之冠，較3日增加15.68%。
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