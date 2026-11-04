快訊

川普期中考沒及格 台指期夜盤一度噴漲千點

北市兒虐居首是用猜的？ 蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」 ：外行充內行

東北季風再增強！明午後北東降雨機率增 下周低溫探17度

聽新聞
0:00 / 0:00

川普期中考沒及格 台指夜盤一度噴漲千點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤4日開盤時，在美股電子盤回神中，以43,430點、上漲227點開出後，隨美國期中大選越來越多的結果傳出，民主黨掌握參、眾兩院，市場以政治面變數告一段落下，道瓊那斯達克盤全面噴出，多頭轉守為攻，帶動台指期夜盤開高走高，一度上衝至44,274點、大漲1,071點，截至晚間21點，指數來到約43,660點、上漲457點。

4日美股電子盤焦點，在於美國期中選舉結果陸續出爐，民主黨迎來歷史性大勝，掌控參、眾兩院，同時，川普承認，伊朗戰事的確在一定程度上影響到共和黨在期中選舉的結果，此外，外電也傳出川普在接受採訪時，表示如果有必要，隨時可以行動，但也可能沒有這個必要，引發市場對中東緊張情勢降溫的預期心裡，布蘭特、WTI油價在晚間20點過後，同步下跌逾1%，此外，共和黨此次選舉最大金主之一的馬斯克，旗下SpaceX、特斯拉在電子盤交易時間中，同步重挫逾5%，道瓊電子盤一度大漲逾800點，那斯達克電子盤則由黑翻紅，但隨後又黑，而黃金大漲逾100美元、漲幅2.8%，銀則是大漲逾4%，美國短、中、長債殖利率則是全面走軟，也激勵台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,321元、上漲39元附近遊走，電子期上漲2.12%，半導體期上漲1.41%，中型100期貨指數上漲1.93%。

市場專家建議，就技術面來說，4日台股最高來到43,471點後震盪走低，跌破前一日低點、再寫波段新低，中場過後跌勢加劇，帶量下殺後盤中與20日均線負乖離達10%以上，已經接近7月下旬台股落底的負乖離水準，12點過後跌深反彈、收斂跌幅，最終留長下影線，若能搭配融資餘額減肥，台股或有機會展開跌深反彈，4日低點41,855或有機會成為短期支撐，上檔壓力暫看10月下旬整理平台低點45,676。

川普 夜盤 道瓊 美股 那斯達克 台指期

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中東、美選等正向演變 台指期夜盤上半場衝破43,700點

台指期夜盤多空交戰 45K能否守住成關鍵

台股還沒跌夠？分析師坦言：回測風險仍在 要止跌得先看「這個」

台股紅不到半小時又重挫破底了 盤中重挫逾千點

相關新聞

川普期中考沒及格 台指夜盤一度噴漲千點

台指期夜盤4日開盤時，在美股電子盤回神中，以43,430點、上漲227點開出後，隨美國期中大選越來越多的結果傳出，民主黨掌握參、眾兩院，市場以政治面變數告一段落下，道瓊、那斯達克盤全面噴出，多頭轉守為攻，帶動台指期夜盤開高走高，一度上衝至44,274點、大漲1,071點，截至晚間21點，指數來到約43,660點、上漲457點。

外資狂砍1,499億元！三大法人賣超1,597億元 台股「V」型強震1,885點

台股4日上演驚心動魄的「V」型震盪！集中市漲指數開高後賣壓急遽擴大，盤中一度狂瀉1,451.72點，下探41,855.82點，失守42,000點大關，所幸午盤過後買盤進場承接，指數跌幅逐步收斂，終場下跌358.63點，收在42,948.91點，成交值同步放大至1.11兆元，盤中高低震盪達1,885.72點。三大法人合計賣超1,597.88億元。

台股收跌358點 兆元成交量拉出千點下影線 台積電收低35元

台股4日收盤下跌358.63點、跌幅0.83%，終場以42,948.91點作收，成交量1兆1,148億元；台積電（2330）收盤價2,260元，下跌35元，跌幅1.53%。

融資再去化200億有機會反彈 華南投顧董座：搶反彈應先選大型權值股

台股今日開盤不久大漲超過400點，但是上午10時過後隨著美國期中選舉結果的衝擊，台股、日股、韓股全面倒地，台股在上午10時半過後更是直接下殺快1500點，42000點一度失守。華南投顧董事長呂仁傑建議，40,000到42000已經是可以逢低進場的買點，積極型的投資人在42000點以下已經可以開始進場分批佈局，倘若較保守的投資人，可以再視融資餘額去化的速度再進場。

台股還沒跌夠？分析師坦言：回測風險仍在 要止跌得先看「這個」

台股近期仍是持續破底，4日開高走低，盤中重挫逾千點，42,000點也失守，一度下滑至41,872.77點，統計大盤指數從歷史高點49,968.92點下跌以來，已經跌掉8,096.15點，跌幅16.2%；台股跌跌不休，到底還要跌多久？證券分析師坦言，回測風險仍在，操作上宜保守，控制好風險，台股要止穩，新台幣、外資、融資都是重要指標。

台股開盤回穩一度漲逾400點 新台幣續貶失守32.8元

台股昨（3）日重挫逾1,600點後，今（4）日早盤出現止跌回穩跡象，加權指數以43,449.45點開出，上漲141.91點，盤初一度衝上43,741.54點，漲幅超過400點，不過隨後漲幅收斂，顯示市場買盤回籠，但追價力道仍顯不足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。