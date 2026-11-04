川普期中考沒及格 台指夜盤一度噴漲千點

台指期夜盤4日開盤時，在美股電子盤回神中，以43,430點、上漲227點開出後，隨美國期中大選越來越多的結果傳出，民主黨掌握參、眾兩院，市場以政治面變數告一段落下，道瓊、那斯達克盤全面噴出，多頭轉守為攻，帶動台指期夜盤開高走高，一度上衝至44,274點、大漲1,071點，截至晚間21點，指數來到約43,660點、上漲457點。

4日美股電子盤焦點，在於美國期中選舉結果陸續出爐，民主黨迎來歷史性大勝，掌控參、眾兩院，同時，川普承認，伊朗戰事的確在一定程度上影響到共和黨在期中選舉的結果，此外，外電也傳出川普在接受採訪時，表示如果有必要，隨時可以行動，但也可能沒有這個必要，引發市場對中東緊張情勢降溫的預期心裡，布蘭特、WTI油價在晚間20點過後，同步下跌逾1%，此外，共和黨此次選舉最大金主之一的馬斯克，旗下SpaceX、特斯拉在電子盤交易時間中，同步重挫逾5%，道瓊電子盤一度大漲逾800點，那斯達克電子盤則由黑翻紅，但隨後又黑，而黃金大漲逾100美元、漲幅2.8%，銀則是大漲逾4%，美國短、中、長債殖利率則是全面走軟，也激勵台指期夜盤的上半場走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,321元、上漲39元附近遊走，電子期上漲2.12%，半導體期上漲1.41%，中型100期貨指數上漲1.93%。

市場專家建議，就技術面來說，4日台股最高來到43,471點後震盪走低，跌破前一日低點、再寫波段新低，中場過後跌勢加劇，帶量下殺後盤中與20日均線負乖離達10%以上，已經接近7月下旬台股落底的負乖離水準，12點過後跌深反彈、收斂跌幅，最終留長下影線，若能搭配融資餘額減肥，台股或有機會展開跌深反彈，4日低點41,855或有機會成為短期支撐，上檔壓力暫看10月下旬整理平台低點45,676。