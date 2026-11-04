台股震盪南山人壽總座點出2大原因 長線仍審慎樂觀

台股近期劇烈震盪，南山人壽總經理范文偉今（4）日出席「南山未來大學」啟動記者會時表示，近期全球股市修正主要受到美國AI企業資本支出大增，以及美國期中選舉兩大因素影響。不過，台灣科技業基本面仍然良好，企業訂單明確，對台股長期表現仍抱持審慎樂觀態度。

范文偉指出，近期美國科技業財報大致符合市場預期，但第四季AI相關資本支出相當龐大，造成企業現金流出現較大缺口，成為市場擔憂的主要原因。另一方面，美國期中選舉結果也牽動投資人對未來政策方向的預期，市場擔憂民主黨可能在稅負、財政支出及AI產業支持方面採取較保守立場，進而影響股市表現。

范文偉認為，年底前美國仍有許多不確定因素，金融市場難免持續波動，但台灣科技產業體質良好，不僅企業營運穩健，未來訂單也相當明確，因此對台股中長期走勢仍維持審慎樂觀看法，不宜因短期市場修正就對產業前景過度悲觀。

另外，南山人壽今日正式啟動「南山未來大學」，董事長尹崇堯親自出席。因應超高齡社會與百歲人生來臨，南山人壽規畫每年投入4000萬元，推出免費實體共學課程，首季預計吸引1300人次參與，初期以雙北四個場域為主，未來將逐步評估拓展至桃園、台中、台南及高雄。

范文偉表示，百歲人生不只是退休後的問題，更涉及健康維持、財務規劃及生活適應。南山人壽希望發揮長期培育人才的經驗，將服務從傳統保險理賠延伸至事前健康促進，讓不同年齡層民眾都能提前做好人生規劃。

南山人壽永續健康長陳維新指出，未來大學規劃運動健身、健康管理、飲食營養、心靈成長、財務健康、永續公益及藝術生活等七大主題，並邀請退休員工組成共學志工團。首堂課程預計11月19日登場，以改善代謝症候群為主題，邀請專業醫師分享健康管理知識，所有課程均免費開放民眾報名。