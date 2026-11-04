強化市場交割監理效能 證交所調高證券商延遲交割過怠金

台灣證券交易所4日公告，為強化市場交割監理效能，已修訂營業細則第137條，自11月9日起調高延遲交割過怠金金額，並改採四個級距計收。

為督促證券商重視及遵守交割秩序，降低遲延交付發生次數、有效管理市場交割情形，證交所日前修訂營業細則，提高延遲交割過怠金課罰金額，並報請金管會證期局核准。

根據證交所公告內容，營業細則修訂後，未來超過一小時以內，若延遲交付的交割借券擔保金、交割價款在4億元以下，課過怠金6萬元；4億以上至2億元，課12萬元；超過12億至20億元，課18萬元，超過20億元則課24萬元。

若在一小時以上，延遲交付的交割借券擔保金、交割價款在4億元以下，每超過1小時，增課2萬元；超過4億至12億元，增課4萬元；超過12億至20億元，增課6萬元，超過20億元，增課8萬元。