快訊

川普為何慘遭修理？共和黨策略師1句話點出原因 4分之3選民感到憤怒

外資賣超1,499億元史上第五大！0050遭砍7.7萬張 賣超前十ETF占6檔

418名客戶帳戶被駭！永豐銀董總鞠躬道歉 親還原當天狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

強化市場交割監理效能 證交所調高證券商延遲交割過怠金

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台灣證券交易所4日公告，為強化市場交割監理效能，已修訂營業細則第137條，自11月9日起調高延遲交割過怠金金額，並改採四個級距計收。

為督促證券商重視及遵守交割秩序，降低遲延交付發生次數、有效管理市場交割情形，證交所日前修訂營業細則，提高延遲交割過怠金課罰金額，並報請金管會證期局核准。

根據證交所公告內容，營業細則修訂後，未來超過一小時以內，若延遲交付的交割借券擔保金、交割價款在4億元以下，課過怠金6萬元；4億以上至2億元，課12萬元；超過12億至20億元，課18萬元，超過20億元則課24萬元。

若在一小時以上，延遲交付的交割借券擔保金、交割價款在4億元以下，每超過1小時，增課2萬元；超過4億至12億元，增課4萬元；超過12億至20億元，增課6萬元，超過20億元，增課8萬元。

證交所 證券商 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新聞中的法律／當心違約交割風險

金管會公布 VASP及穩定幣子法草案 資誠：應加速法遵、財務與治理轉軌

AAM論壇聚焦台灣ETF市場成長 證交所深化商品創新與國際合作

股匯逃殺…外資今年來賣超台股2.55兆 台幣寫1年半新低

相關新聞

外資狂砍1,499億元！三大法人賣超1,597億元 台股「V」型強震1,885點

台股4日上演驚心動魄的「V」型震盪！集中市漲指數開高後賣壓急遽擴大，盤中一度狂瀉1,451.72點，下探41,855.82點，失守42,000點大關，所幸午盤過後買盤進場承接，指數跌幅逐步收斂，終場下跌358.63點，收在42,948.91點，成交值同步放大至1.11兆元，盤中高低震盪達1,885.72點。三大法人合計賣超1,597.88億元。

台股收跌358點 兆元成交量拉出千點下影線 台積電收低35元

台股4日收盤下跌358.63點、跌幅0.83%，終場以42,948.91點作收，成交量1兆1,148億元；台積電（2330）收盤價2,260元，下跌35元，跌幅1.53%。

融資再去化200億有機會反彈 華南投顧董座：搶反彈應先選大型權值股

台股今日開盤不久大漲超過400點，但是上午10時過後隨著美國期中選舉結果的衝擊，台股、日股、韓股全面倒地，台股在上午10時半過後更是直接下殺快1500點，42000點一度失守。華南投顧董事長呂仁傑建議，40,000到42000已經是可以逢低進場的買點，積極型的投資人在42000點以下已經可以開始進場分批佈局，倘若較保守的投資人，可以再視融資餘額去化的速度再進場。

台股還沒跌夠？分析師坦言：回測風險仍在 要止跌得先看「這個」

台股近期仍是持續破底，4日開高走低，盤中重挫逾千點，42,000點也失守，一度下滑至41,872.77點，統計大盤指數從歷史高點49,968.92點下跌以來，已經跌掉8,096.15點，跌幅16.2%；台股跌跌不休，到底還要跌多久？證券分析師坦言，回測風險仍在，操作上宜保守，控制好風險，台股要止穩，新台幣、外資、融資都是重要指標。

台股開盤回穩一度漲逾400點 新台幣續貶失守32.8元

台股昨（3）日重挫逾1,600點後，今（4）日早盤出現止跌回穩跡象，加權指數以43,449.45點開出，上漲141.91點，盤初一度衝上43,741.54點，漲幅超過400點，不過隨後漲幅收斂，顯示市場買盤回籠，但追價力道仍顯不足。

聯成下午5點召開重訊 經理張嘉麟說明董事會重大決議

聯成（1313）4日17時，於證交所3樓記者室（視訊）召開重訊記者會，由經理張嘉麟說明董事會重大決議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。