證交所與彭博簽署合作備忘錄 攜手深化國際資本市場連結

台灣證券交易所與彭博（Bloomberg）於2026台灣周（Taiwan Weeks 2026）期間在台北舉行合作備忘錄（MOU）簽署儀式，正式建立策略合作夥伴關係。雙方將結合各自優勢與資源，透過提升全球能見度、加速資本市場發展、指數與商品創新及資產管理市場發展等四大核心面向展開深度合作，全方位推動台灣資本市場與全球投資人對接。

雙方將透過數位推廣、投資人參與活動及知識分享等多元管道，進一步提升國際金融社群對台灣資本市場的關注與認知。雙方在此項的關鍵合作，是由彭博將追蹤證交所上市股票整體表現的基準指數—「台灣發行量加權股價指數（TAIEX）」正式納入 Bloomberg.com 市場指數專區，提供全球投資人實時且權威的市場指標參考。

證交所將藉由與彭博的合作，協助上市公司強化投資人關係經營、拓展國際投資人能見度。雙方聯合推出證交所上市公司（初期聚焦中型市值企業）的「Bloomberg x TWSE Power Up 計畫」，參與該計畫企業可獲得彭博終端機（Bloomberg Terminal）訂閱服務，並透過工作坊與研討會，協助企業及其投資人關係（IR）團隊精準取得國際市場數據、專業分析與前瞻洞察，並運用先進工具辨識及接觸目標機構投資人。此外，-彭博產業研究（Bloomberg Intelligence）將在符合其獨立研究判斷、研究涵蓋標準及内部政策的原則下，評估對參與該計畫企業進行研究覆蓋的可行性。

彭博指數服務有限公司（Bloomberg Index Services Limited）與證交所子公司台灣指數股份有限公司（TIP）將深化現有的聯合品牌指數合作，並積極探索開發符合市場需求的新型態合編指數。自 2025 年起，雙方已成功推出三檔涵蓋多元資產與主題式股票策略的聯合品牌指數。其中，截至2026年10月31日，追蹤台指公司彭博台美動能多資產平衡指數的 ETF，其資產管理規模（AUM）已成長至約新台幣2.351 億元；另有多檔追蹤相關合編指數的 ETF 正在開發中。

為響應亞洲資產管理中心政策並推動金融人才培育，雙方規劃設立教育性質的金融實驗室（Financial Lab）項目，提供學生與青年人才實地操作金融市場數據、進行數據分析及體驗真實投資工作流程之機會，為台灣資本市場未來發展儲備具備國際視野的專業人才。

證交所董事長林修銘表示：「台灣在全球 AI 科技供應鏈扮演關鍵角色，高科技產業的背後，也必須擁有強健的資本市場來支撐。此次與彭博建立策略夥伴關係，正是我們將台灣產業優勢轉化為資本市場國際競爭力的關鍵橋梁，實踐亞洲資產管理中心願景。我們將協助具備國際競爭力與高成長潛力的中小型上市公司（含一般板及創新板（tib-創）），建立國際級的投資人關係（IR）機制，並結合彭博產業研究的專業覆蓋與國際經驗分享，制度化地提供國際曝光資源與經驗，讓全球機構投資人能夠更深入理解台灣企業的競爭力。」

彭博亞太區主席李冰表示：「全球投資人正日益體認到台灣資本市場巨大的成長潛力。本次與證交所建立策略合作，充分展現彭博長期深耕台灣市場的承諾，也將進一步強化台灣企業與全球投資人的連結。此外，雙方將攜手打造的開創性金融實驗室，更展現我們著眼長遠的共同理念——不僅投資於當下的市場，更致力培育塑造未來市場的人才。」

證交所與彭博的深度合作，將發揮雙方全球金融資訊與數據優勢，及全球第五大市值資本市場的廣泛影響力。雙方的合作不僅有望顯著提升台股市場與優質上市公司在國際投資舞台上的曝光度與品牌價值，更有助於協助國際投資人挖掘與理解這些優質上市公司的經營效益、未來發展及市場價值。證交所亦將持續透過多元國際合作管道，吸引更多外資布局台灣，為台灣資本市場注入更強勁的成長動能與永續價值。