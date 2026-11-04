台股連番重挫原因？ 旺宏吳敏求：外資撤退恐與2027年風險有關

台股近期連番重挫，市場將美國期中選舉視為影響因素之一，不過，旺宏董事長吳敏求今日在出席成大暨成電論壇開展前晚宴受訪表示，美國期中選舉只是影響市場的因素之一，真正讓投資人擔憂的是全球不確定性持續升高，尤其地緣政治風險難以預測，才是股市面臨的最大挑戰。

吳敏求指出，股票市場最怕的就是「Unpredictable」（不可預測），如果影響市場的因素能夠確定，即使股價上漲或下跌，投資人都比較容易因應。現在最大的問題是，不確定因素非常高，而且不只美國存在風險，亞太地區同樣面臨高度不確定性。

針對外資持續撤離台股，吳敏求提出個人觀察，認為外資撤退未必與選舉直接相關，反而可能是擔心2027年台海地緣政治風險升高，因此提前採取避險行動。

他提到，曾有媒體報導將2027年視為關鍵時間點，但強調這並非他的預測。他認為，外資可能抱持「先撤再說」的心態，若2027年平安無事，資金隨時可以重新回流台灣市場；反之，如果沒有提前撤出，一旦真的發生重大事件，恐將承受難以控制的風險。

吳敏求強調，這只是他個人對外資動向的判斷，並非認定2027年一定會發生台海衝突。不過，當全球政治與區域安全的不確定性升高，市場資金自然會更加謹慎。