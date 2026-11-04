美期中選舉落幕 瀚亞：不排除呈現短空長多

美國期中選舉落幕，瀚亞投信表示，選舉結果可能帶動股市短線波動，但從中長期來看，投資仍應回歸基本面，待選舉不確定性逐步消化後，企業獲利、通膨、利率與籌資成本仍將是左右市場走勢的關鍵。近期台股震盪，但基本面仍具支撐，惟仍待短線籌碼沉澱、不確定因素降低，後續則可觀察美股及日、韓股市止穩程度。

瀚亞投信國內投資部主管姚宗宏表示，民主黨拿下兩院須分別從短期與中長期觀察。短期而言，市場可能擔憂對人工智慧（AI）監管力道升高，使科技與AI相關類股面臨壓力；然而中長期來看，國會制衡力量若因此提高，或許有助降低地緣政治、油價及通膨風險，企業營運與籌資成本也可能獲得改善，不排除呈現短空長多格局。若相關監管疑慮已提前反映於股價，選後甚至可能出現利空逐步消化的契機。

姚宗宏指出，美股近期表現相對亞洲股市落後，市場真正關注的不全然是選舉結果，而是利率走勢、企業現金流及籌資成本。尤其市場重新調整對貨幣政策的預期後，企業資金成本與科技股評價受到壓力；待選舉落幕、利率與通膨疑慮逐步消化後，市場焦點仍有機會重新回到企業獲利與基本面。

回到台股，姚宗宏認為，台灣企業基本面相對強勁，因此近期國際股市修正過程中，台股回檔幅度也相對有限。不過，短線籌碼仍有待進一步沉澱。

展望後市，姚宗宏表示，台股短線較可能持續震盪，後續可持續觀察美股及日、韓股市的止穩程度。近期日、韓股已有觸底回彈跡象，若國際市場延續回升趨勢，加上選舉、利率及通膨等不確定因素逐步消化，台股有望重新回歸企業獲利與基本面表現，並為年底至明年的行情累積動能。