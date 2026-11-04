外資狂砍1,499億元！三大法人賣超1,597億元 台股「V」型強震1,885點

台股4日上演驚心動魄的「V」型震盪！集中市漲指數開高後賣壓急遽擴大，盤中一度狂瀉1,451.72點，下探41,855.82點，失守42,000點大關，所幸午盤過後買盤進場承接，指數跌幅逐步收斂，終場下跌358.63點，收在42,948.91點，成交值同步放大至1.11兆元，盤中高低震盪達1,885.72點。三大法人合計賣超1,597.88億元。

統計三大法人4日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超 1,499億元，投信買超276.31億元；自營商賣超（合計）375.19億元，其中自行賣超7.53億元、避險賣超367.66億元。

盤面上，權值股成為盤中多空交戰焦點。台積電（2330）終場下跌1.53%，收在2,260元，盤中最低來到2,235元，成交值達1,029.83億元，單日拖累大盤約275點；台達電（2308）下跌3.94%，收1,220元，鴻海（2317）下跌2.24%，收240元。不過，聯發科（2454）盤中雖一度下探3,455元，隨後強勢翻紅，終場上漲1.09%，收3,715元；日月光投控（3711）也從盤中595元低點拉升，終場上漲1.79%，收627元，成為尾盤支撐指數的重要力量。

市值型ETF指標元大台灣50（0050）同樣經歷劇烈震盪，早盤以101.55元開出後一路翻黑，盤中最低下探97.55元，失守百元關卡。隨著午盤過後買盤回籠，股價跌幅逐步收斂，終場下跌0.75%，收在99.85元。

族群方面，美國記憶體與儲存類股前一交易日同步反彈，美光上漲2.58%、SK海力士ADR上漲2.09%，SanDisk更上漲4.78%，威騰電子、希捷科技也收紅，但台系記憶體族群卻呈現截然不同的走勢。晶豪科（3006）盤中一度觸及跌停，終場仍下跌4.54%，收231.5元；華邦電（2344）、南亞科（2408）盤中跌幅一度超過4.5%，終場分別下跌3.08%、2.8%，收141.5元及399.5元，南亞科更失守400元關卡，力積電（6770）、旺宏（2337）、品安（8088）也同步收低。

然而，資安與工具機族群反而展現抗跌韌性。資安族群在國內外資安問題頻傳之下，高燒不退，東捷資訊（6697）跳空攻上漲停，華經（2468）、意藍（6925）等個股也亮燈。

工具機族群則受惠於經濟部說明首波新增出口管制不包括工具機及一般機械設備，彬台（3379）、穎漢（4562）、瀧澤科（6609）、協易機（4533）、恩德（1528）同步攻上漲停，成為重挫行情中的盤面亮點。

統計集中市場與櫃買市場合計，上漲家數848家、下跌家數1,051家，漲停49家、跌停4家，顯示儘管指數盤中遭遇沉重賣壓，個股表現仍有明顯分歧。市場接下來關注的焦點，除了三大法人買賣超動向外，美國期中選舉結果及其對美股、全球市場的影響，也將牽動台股後續走勢。