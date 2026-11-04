台股收跌358點 兆元成交量拉出千點下影線 台積電收低35元

台股4日收盤下跌358.63點、跌幅0.83%，終場以42,948.91點作收，成交量1兆1,148億元；台積電（2330）收盤價2,260元，下跌35元，跌幅1.53%。

美國期中選舉結果將揭曉，台股早盤再度演出一路南向走勢，但低檔有強勁買盤進場，聯發科（2454）領軍台光電（2383）、健策（3653）及日月光投控（3711）等權值股反彈，大盤K線留近1,100點下影線。

今日成交金額大且走高為：聯發科、南亞（1303）、富喬（1815）、創意（3443）、聯茂（6213）、台光電、台燿（6274）、健策及聯電（2303）；成交金額大且疲軟者則為：台達電（2308）、欣興（3037）、南亞科（2408）、國巨*（2327）、台玻（1802）、穩懋（3105）、奇鋐（3017）、環球晶（6488）及鴻海（2317）。

群益投顧表示，Anthropic的IPO大戲下周登場，短期特定買盤逢低支撐股市動作估將轉趨相對積極。AI產業龐大資本支出與變現能力恐會讓多頭對AI產業趨勢進入較多的「疑慮觀察」，這將使得籌碼壓力仍顯攀升。

安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人廖本隆表示，展望後市，AI基礎建設、先進運算及半導體供應鏈仍是中長期結構性成長主軸；但隨著部分AI相關產業評價走高，市場焦點已逐步由資本支出規模，轉向企業獲利兌現、訂單能見度及AI投資效益，預期產業與個股表現分化將更加明顯。

廖本隆表示，AI基礎建設的投資規模與建置速度仍存在不確定性，加上地緣政治風險，以及利率可能維持相對高檔較長時間，均可能加大市場評價與資金流向波動。因此，儘管AI供應鏈仍是投資組合的重要成長主軸，跨產業與多因子分散的重要性亦同步提升，策略上不宜過度集中於單一科技成長因子。

在此環境下，00984A持續採取多重策略（Multi-Strategy）投資架構，目前約四成配置於高股息策略，其餘主要部位則平均布局於三個成長型策略，透過不同投資因子與產業配置相互搭配，在參與結構性成長機會的同時，兼顧收益來源、資本增值與風險分散。

產業配置方面，除持續掌握AI供應鏈的中長期機會外，投資組合亦以金融類股作為最大產業曝險，搭配其他非科技產業，提高整體持股的產業多元性，降低科技循環帶來的集中風險。