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台股大怒神震盪1,885點 法人：油價回落 美股科技股反彈 台股嘗試回穩
美股四大指數昨（3）日漲多跌少，以費城半導體指數上漲2.6%最高，帶動台股4日開盤小漲開出，最高上漲434點至43,741點，但是盤中大跳水，一度大跌1,451點至41,855點。不過12時過後急拉千點，跌幅急速收斂，台股大坐雲霄飛車，高低點震盪達1,885點。台積電（2330）盤中最低下跌60元至2,235元。
法人指出，受到美股科技股下跌影響，台股昨日開低走低，多方乏力，終場大跌1,612點作收；櫃買指數也開低走低，大跌6.4%。盤面類股為電信服務、通路零售、製鞋股等相對抗跌。 中東緊張局勢露出和緩曙光，國際油價壓回，美股科技股上揚，台股今日有望嘗試回穩。操作策略上，台股嘗試回穩，低接營運穩健表現、產業成長、法人連買股；賣出股價弱勢、法人連賣股。做多可留意AI相關、記憶體及散熱股。短線避開弱勢MCU及軸承股。
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