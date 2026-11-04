台股大怒神震盪1,885點 法人：油價回落 美股科技股反彈 台股嘗試回穩

很多人以為送股票給孩子，跟銀行轉帳一樣，手機APP滑一滑就能搞定。 甚至還有不少人自信滿滿地說： 「我算得剛剛好，一年就是送244萬以內，贈與免稅額內國稅局管不著啦！」 結果興沖沖跑到券商要過戶，營業員一句話就讓人愣在當場： 「請問您的國稅局免稅證明書在哪裡？」 沒這張紙，股票一股也動不了。很多人搞不懂，明明法律規定沒超過贈與免稅額不用繳稅，為什麼國稅局還會找上門？其實，法律管的是兩件事：

2026-11-04 12:54