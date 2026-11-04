大盤受美選舉結果影響一度重挫 資服股獨自逆風飛翔

台股4日受美國期中選舉影響，早盤一度跌破42,000點，資服族群成盤中亮點，邁達特10月營收創新高，開盤一度逼近漲停，華經（2468）、驊宏資（6148）兩大妖股則力撐紅盤，華經牢牢鎖住漲停，驊宏資則在大盤回溫下順利攻上漲停。

邁達特總經理施建成指出，企業AI應用需求持續升溫，帶動需求持續成長；而金融、製造及政府單位投入AI資料中心建置，帶動AI伺服器、儲存及網路設備需求，將會是未來成長的兩大主軸。此外，企業積極部署AI模型，帶動透過三大公有雲導入Anthropic、Google Gemini、OpenAI等AI模型的需求。

業界看好，只要AI應用能跟上算力擴充的腳步，AI的發展就不會停止，企業導入AI的速度也將會進一步提升，未來大多數企業勢必會要求雲端部署、私有雲容器化及資安備援等能力，這便是資服業最好的機會。