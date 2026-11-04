台股一度摜破4萬2千點 僅油電燃氣維持紅盤 台塑化仍上漲

台股昨日大跌1,612點，4日盤中一度續崩超過1,400點，摜破4萬2千點，上市各類股幾乎全黑，僅油電燃氣族群仍守紅盤，台塑化（6505）上漲約1%。美伊、俄烏戰爭持續未解，煉油廠供給受限，台塑化指出，柴油、汽油第4季價差將大幅優於過往同期水準。

美軍2日晚間對位於荷莫茲海峽的伊朗格什姆島（Qeshm Island）發動空襲，但官員強調，美軍採取的是防禦打擊，不代表美國恢復對伊朗發動軍事攻擊。美國總統川普3日接受金融時報專訪表示，目前沒有立即攻擊伊朗的計畫，但也警告，若有必要，美國已做好進一步開戰的準備。一位伊朗高階官員告訴路透，兩國距離達成停戰協議仍很遙遠。

此外，川普也對俄烏和平談判表達樂觀，認為雙方已經到了願意達成協議的階段，但主事者烏克蘭談判代表並不認同如此樂觀的判斷。

美伊、俄烏戰爭持續僵持，因此布蘭特原油價格雖已降至約103美元，但仍維持高檔震盪，同時美國汽油均價在期中選舉日來到每加侖4.13美元，首度在選舉日突破4美元關卡，創下歷任政府執政期間的新高。

高盛分析師在近期報告中表示，雖然波灣原油出口流動回升，有助抑制國際油價，但也有很高的風險會下降。日前高盛調高原油價格預測，預估2026年12月布蘭特油價將達每桶105美元，高於先前預測的90美元，2027年布蘭特原油均價預測由每桶80美元調升至88美元。

台塑化為今日相對抗跌的權值股，盤中上漲逾1%，維持96元之上。台塑化指出，俄羅斯煉油廠受損嚴重，短期內難以大幅增加柴油供給，全球柴油供應吃緊局面持續，加上第4季進入全球煉油廠密集檢修期，供給減少，歐美又進入取暖用油需求備貨旺季，歐洲各國將持續由印度與亞洲煉廠進口柴油，有助於亞洲柴油價差維持高檔。

至於汽油價差，台塑化表示，美國煉廠積極生產柴油減少汽油供給，市場預期美國汽油庫存難以增加，儘管已進入汽油需求淡季，但戰事持續影響，導致中東、俄羅斯汽油出口下降，印度、西歐、亞洲過剩的汽油將填補地中海和非洲的缺口。