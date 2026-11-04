向下的刀子不要接？法人：先等這3個訊號再說

台股4日開高走低，盤中一度跌破42,000點，重挫逾千點，大盤指數連續破底，到底要跌到什麼時候？法人直言，向下的刀子不要接，先等明確的底部訊號出現，包括底部量縮、下殺過程中連續出現下影線、外資由賣超轉為買超，都是重要的觀察因素。

台股4日以43,449.45點開出，上漲141.91點，五大權值股聯袂開高帶動指數一度拉升至43,741.54點，上漲434點，但大盤僅紅不到半小時就翻黑，再度破底，指數下滑至41,855.82點，下跌1,451.72點；統計大盤指數從歷史高點49,968.92點下跌以來，已經跌掉8,113.1點，跌幅16.23%。

盤面上各類股表現上，僅油電燃氣仍守住紅盤，其餘各類股都是下跌，個股方面，台積電（2330）以2,320元開高，但盤中翻黑，一度下滑至2,235元，下跌60元，盤中影響大盤指數約391點；聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電（2303）、南亞（1303）、創意（3443）等權值股也是開高走低，股后川湖翻黑重挫至跌停8,320元，跌落至9,000元之下，大盤指數快速翻黑，跌幅擴大至逾千點。

第一金投顧董事長黃詣庭表示，台股開高走低，盤中重挫逾千點，主要是因美國期中選舉民主黨勝選的機大增，造成受美國期指應聲下跌，且連動衝擊台股的表現。

他指出，市場擔憂的是若是共和黨大敗，川普是否會採取激烈的措施，例如再度攻打伊朗，另外，在州長選舉部分，共和黨也有斬獲，市場擔心是否影響AI資料中心的建置，科技股因此成為重災區。

黃詣庭進一步分析融資的減幅，昨日明顯減少，但減幅仍然不足，截至昨日大盤指數跌幅約13%，但融資的減幅則約8.6%；如果今日能延續融資的去化，將有助台股加速趕底。

黃詣庭說，近期還有重要數據及財報的公布，包括本周五美國非農就業數據；11月10日則有美國CPI公布，俄烏美三方會談，Coreweave財報公布；另外，以技術面來看，若是能在低檔出現量縮，反彈時帶量，對技術面有利。

黃訊庭強調，向下的刀子不要接，先保持觀望，等待明確的底部的底部訊號，一是底部量縮，二是下殺過程中有連續下影線，表示有承接買盤，另外就是外資的賣超何時轉為買超。