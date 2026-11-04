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期中選舉抓戰犯！川普一語道破共和黨大敗主因：我不在上面

美期中選舉／NBC新聞：民主黨大獲全勝 參眾兩院全拿

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融資再去化200億有機會反彈 華南投顧董座：搶反彈應先選大型權值股

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南投顧董座呂仁傑表示，融資再去化200億有機會反彈，搶反彈應先選大型權值股。聯合報系資料照
華南投顧董座呂仁傑表示，融資再去化200億有機會反彈，搶反彈應先選大型權值股。聯合報系資料照

台股今日開盤不久大漲超過400點，但是上午10時過後隨著美國期中選舉結果的衝擊，台股、日股、韓股全面倒地，台股在上午10時半過後更是直接下殺快1500點，42000點一度失守。華南投顧董事長呂仁傑建議，40,000到42000已經是可以逢低進場的買點，積極型的投資人在42000點以下已經可以開始進場分批佈局，倘若較保守的投資人，可以再視融資餘額去化的速度再進場。

呂仁傑表示，底部現在不好說，但是如果真的來到40,000點仍然有投資的價值，因為大盤指數從49,600如果跌到40,000點的話，等於打八折，是可以進場撿便宜的時候。

在選股方面，呂仁傑也建議選權值股為主，因為反彈的話會優先反彈權值股，但是中小型的股票可能就會再多修正一段。

12時過後，台股的跌幅收斂大約300多點，但整個大盤仍然跌超過千點，呂仁傑表示，台股因為美國期中選舉結果的衝擊，現在正在加速落底，至於底部，他認為可能在40,000點附近，現在就要看融資餘額去化情形。倘若今天的融資餘額也像昨天再度減少200多億元，那麼距離底部的時間就會更快。

呂仁傑認為，如果今天的融資餘額再減降200億元，或許明後天會先有一波反彈，但是不代表底部已經出現，建議保守型的投資人可以再觀望一段時間。

呂仁傑分析，美國期中選舉的結果指出，和資料中心建置比較相關的就是德州州長的選區目前是民主黨領先市場就會擔心原本明年的AI企業的資本支出到1.5兆，但是如果說共和黨的選情太差，擔心會對資料中心的建置產生負面的影響，這也使得盤勢急劇轉弱，產生恐慌性的賣壓，也使短線大盤指數會往40,000點的關卡來探測。

他認為，市場消化利空消息的同時，也要看融資餘額下降的速度，如果融資連續兩天都有超過200億以上的金額減少，市場加速趕底的機會就更大。

呂仁傑分析，川普在慘敗之後，的確會擴大行政權的使用，包括關稅跟貿易的部分，這個也是大家擔心的，另外和伊朗的關係會不會因爲慘敗反而使衝突加大，這些因素都促使今天台股急跌。

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