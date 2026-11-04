台股還沒跌夠？分析師坦言：回測風險仍在 要止跌得先看「這個」

台股近期仍是持續破底，4日開高走低，盤中重挫逾千點，42,000點也失守，一度下滑至41,872.77點，統計大盤指數從歷史高點49,968.92點下跌以來，已經跌掉8,096.15點，跌幅16.2%；台股跌跌不休，到底還要跌多久？證券分析師坦言，回測風險仍在，操作上宜保守，控制好風險，台股要止穩，新台幣、外資、融資都是重要指標。

美股科技股周二止跌回穩，費城半導體指數彈升2.63%，記憶體與AI類股同步反彈，台積電（2330）ADR上漲1.55%，台股4日以43,449.45點開出，上漲141.91點，五大權值股聯袂開高帶動指數一度拉升至43,741.54點，上漲434點，但大盤僅紅不到半小時就翻黑，再度破底。

盤面上各類股表現上，僅油電燃氣仍守住紅盤，其餘各類股都是下跌，個股方面，台積電以2,320元開高，但盤中翻黑，一度下滑至2,235元，下跌60元，盤中影響大盤指數約391點；聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電（2303）、南亞（1303）、創意（3443）等權值股也是開高走低，股后川湖（2059）翻黑重挫至跌停8,320元，跌落至9,000元之下，大盤指數快速翻黑，跌幅擴大至逾千點。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股早盤開高，但市場擔心美國期中選舉對共和黨不利，若民主黨勝選，恐影響總統川普的法案推行，美國電子期貨盤下跌，影響台股的表現，大盤指數開高走低翻黑。

簡伯儀認為，大盤指數從高點下跌以來，融資餘額的減幅並未追上大盤指數的跌幅，且正2的融資餘額在增加，在融資餘額水位仍高的情況下，大盤的修正還在進行中，回測風險還在。

簡伯儀認為，大盤要止穩，除了融資餘額減幅要趕上大盤指數跌幅之外，新台幣貶值、外資賣超也是息息相關的兩大觀察要素；他強調，目前指數破底中，暫不預設底部，應嚴格控制風險，保守因應。