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貝萊德：美股調降為中立 重新加碼新興市場 看好 AI 建置關鍵瓶頸題材

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

貝萊德智庫指出，在本次美股財報季，投資人對 AI 的檢視日益嚴格。市場對龐大 AI 支出能否帶來回報的疑慮升溫，那斯達克指數在10月下跌5.3%，為2025年3月以來最差。現在的關鍵問題是 AI 建置的經濟價值，能創造多少報酬？由誰取得這些報酬？

貝萊德表示，四年來AI投資形成熱潮，讓獲利預期大幅攀升。如今，投資人希望看到支出能帶來回報的證據，尤其是資本支出持續增加正壓縮自由現金流，部分企業的自由現金流甚至已轉為負值。

貝萊德表示，隨著投資人的檢視日益嚴格，AI 在短期內面臨更嚴峻的考驗。但貝萊德對 AI 基本面的信念維持不變，因此在 AI 曝險的布局上維持精挑細選，同時偏好與建置過程中稀缺環節相關的機會。

在資產配置方面，貝萊德近來將美股調降至中立，以鎖定獲利機會，但對AI轉型的核心信念維持不變，因此在9月重新加碼新興市場股票，藉此參與 AI 建置過程中的瓶頸環節。

貝萊德強調偏好能受惠於 AI 建置關鍵瓶頸的企業與上市基礎建設，這樣的機會正在亞洲浮現。晶片製造商近期的財報顯示供給吃緊、AI 需求強勁。但保持靈活至關重要，貝萊德對新興市場的立場在年初調升為加碼，年中獲利了結，到 9月重新調回加碼。

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