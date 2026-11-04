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資本緩衝增強 惠譽將台灣人壽評等展望調整至正向

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

惠譽評等已將台灣人壽保險公司的展望調整至正向，並確認其保險公司財務實力（IFS）評等為BBB+（良好）以及國內 IFS 評等為AA-（twn）。正向評等展望反映台灣人壽資本緩衝增強及穩健的財務表現，以及其有利的公司概況，後者主要反映該公司在台灣的悠久經營歷史，以及關係企業中國信託商業銀行的通路網絡。

評等理由指出，台灣人壽透過累積合約服務邊際（CSM）及外匯價格變動準備金，持續強化其資本緩衝。應有助於支持新業務成長，並提升其抵禦資產價格及匯率波動的能力。扣除再保險及稅項後的CSM由2025年底的1,210億增至今年6月底的1,306億。惠譽預期，台灣人壽董事會於2026年6月核准發行最高200億元的次順位債券計畫，將進一步支持其資本水準。

受惠於台灣股市強勁上漲，惠譽全球Prism資本模型評分由2025年底的「適中」提升至6月底的強健。然而，該評分仍易受股市不利變動影響。台灣人壽於6月底首次公布新一代清償能力制度下的資本適足率，在採用過渡措施後為125%。

外匯價格變動準備金增加：惠譽認為，外匯價格變動準備金的增加應可提升台灣人壽應對匯率波動的能力，而銷售美元保單及提高新台幣資產配置比重應可逐步縮小幣別錯配。台灣人壽的外匯價格變動準備金已由2025年底的279億元和2024年底的106億元，增加至今年上半年的333億元。

業務成長支撐穩健獲利：惠譽預期，台灣人壽在IFRS 17下的獲利將更趨穩定，CSM攤銷可提供持續性的獲利來源。市場對分紅型及投資型產品的強勁需求，加上利率變動型及意外與健康險產品的持續貢獻，有助於CSM持續累積，並於未來逐步認列為獲利。

「有利」的公司概況：惠譽評定，相較於台灣其他壽險公司，台灣人壽的公司概況為「有利」，反映其按2025年保費收入計為市場第六大壽險公司的地位、多元的產品組合及成熟的銷售通路，包括規模龐大的專屬業務員通路，以及透過中國信託商業銀行及其他銀行建立的銀行保險通路。

風險資產比率下降：台灣人壽的風險資產比率於上半年有所下降，主要反映資本基礎擴大。相較同業，台灣人壽的股票投資比重較高。股票投資占投資組合的比重有所上升，主要來自既有持股的評價利益。

惠譽 台灣人壽 外匯

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