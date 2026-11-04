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台股續崩千點 部分工具機股還活著 這幾檔攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

經濟部研議限制出口先進半導體、半導體設備、工具機、先進運算產品等至中國大陸等國家，與美國法規接軌，特別是美國「外國直接產品規則」（FDPR）。不過經濟部說明，首波新增管制將不包括工具機及一般機械設備，市場先前擔憂的衝擊暫告解除，4日台股雖然又崩千點，但部分工具機族群仍撐住，彬台（3379）、穎漢（4562）、瀧澤科（6609）盤中漲停，協易機（4533）漲逾7%，恩德（1528）漲逾5%。

經濟部2日針對台美對等貿易協定(ART)及《貿易法》修法方向表示，將加強高階晶片等敏感產品出口管理。首先，擴大高科技產品出口管制，防止先進半導體、半導體相關設備、工具機及先進運算產品等流向中國、北韓、伊朗及俄羅斯等國家；其次，推動台灣出口管制法規與美國接軌，特別是針對半導體及相關技術的「外國直接產品規則」（FDPR）。

第三，強化出口管制執法機制，針對違規出口、轉運及走私行為，建立更完善的行政與刑事處罰制度；第四，擴大出口管制目的與範圍，從傳統防止武器擴散，延伸至維護國家安全，並將無形技術移轉納入管制。

由於早先政策說明涉及工具機及先進設備，引發市場聯想，不過，隨官方釐清首波新增管制範圍，工具機及一般機械設備暫不納入，市場暫時鬆一口氣，企業可依既有規範持續拓展市場。

台股今日再度重挫，但工具機族群相對強勢，彬台、瀧澤科盤中漲停，穎漢大漲逾9%，協易機漲逾7%。

彬台為食品飲料整廠設備供應商，逐步升級轉型，主要成長動能來自整線工程、自動化設備與高附加價值解決方案的需求提升。董事長洪振攀表示，彬台已將機械手臂、自動化控制與視覺辨識導入產線應用。隨著 AI 與機器人題材受到市場關注，彬台的機械手臂應用在食品飲料自動化與智慧製造領域具應用實績。

彬台也研發出智慧能源管理系統（EMS），可即時追蹤自動化產線的用電、用水與熱能數據，並轉化為可視化圖表，精準掌握用能效率與碳足跡管理。

工具機 漲停 台股

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