聽新聞
0:00 / 0:00
台股紅不到半小時又重挫破底了 盤中重挫逾千點
美股科技股周二止跌回穩，費城半導體指數彈升2.63%，記憶體與AI類股同步反彈，台積電ADR上漲1.55%，台股4日以43,449.45點開出，上漲141.91點，五大權值股聯袂開高帶動指數一度拉升至43,741.54點，上漲434點，但大盤僅紅不到半小時就翻黑，再度破底，午盤更重挫至42,152.23點，大跌1,155.31點。
美股周二僅道瓊工業指數指收黑、其餘三大指數都是上漲，市場聚焦美國期中選舉結果，資金回流半導體與AI類股，費城半導體指數彈升2.63%；那指上漲0.83%；標普500指數終結連3日跌勢；道指因蘋果財測引發獲利疑慮下跌0.38%。
美股記憶體與儲存族群同步反彈，台積電ADR上漲1.55%；台股4日開高，台積電開高，但盤中翻黑，一度下滑至2,245元，聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電（2303）、南亞（1303）、創意（3443）等權值股也是開高走低，股后川湖翻黑重挫至跌停8,320元，跌落至9,000元之下，大盤指數也快速翻黑，跌幅擴大至逾千點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。