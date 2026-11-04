台股紅不到半小時又重挫破底了 盤中重挫逾千點

美股科技股周二止跌回穩，費城半導體指數彈升2.63%，記憶體與AI類股同步反彈，台積電ADR上漲1.55%，台股4日以43,449.45點開出，上漲141.91點，五大權值股聯袂開高帶動指數一度拉升至43,741.54點，上漲434點，但大盤僅紅不到半小時就翻黑，再度破底，午盤更重挫至42,152.23點，大跌1,155.31點。

美股周二僅道瓊工業指數指收黑、其餘三大指數都是上漲，市場聚焦美國期中選舉結果，資金回流半導體與AI類股，費城半導體指數彈升2.63%；那指上漲0.83%；標普500指數終結連3日跌勢；道指因蘋果財測引發獲利疑慮下跌0.38%。

美股記憶體與儲存族群同步反彈，台積電ADR上漲1.55%；台股4日開高，台積電開高，但盤中翻黑，一度下滑至2,245元，聯發科（2454）、台達電（2308）、聯電（2303）、南亞（1303）、創意（3443）等權值股也是開高走低，股后川湖翻黑重挫至跌停8,320元，跌落至9,000元之下，大盤指數也快速翻黑，跌幅擴大至逾千點。