棄0050轉買009826！達人揭3大優勢：避開地緣風險報酬更高

009826貝萊德世界股票三大強勢優點：

分散單一國家地緣政治與產業集中的風險

為何要投資全世界股票？因為單一國家會有地緣政治的風險，例如台灣的政治情勢就是一個最佳範例，巴菲特就是用這個理由出清台積電股票。

另外就是產業集中的風險，例如半導體科技產業佔了台灣絕大部分的股市，稍微有風吹草動，崩跌的速度是直線下墜，這一個月的全世界科技產業殞落，大家應該感同身受。

囊括所有未來的鑽石國家明星產業報酬

AI產業近年崛起，當初沒有人知道它會令股市漲到天頂，如果一開始就是利用指數化投資廣泛買進全世界股票，就能完整賺到從低點開始的AI總報酬。

而未來可能會有其他新興產業取代AI或與AI並進，只要買進全世界股票就不會錯過任何未來的黑馬。

分散投資賺到比集中投資更高的報酬

集中投資，重押資金在某個標的，確實有機會賺到超額報酬，但更大機會是賠光老本。

因為你重押的標的不見得能擊敗市場，市場報酬不會是第一名，但永遠是第二名，而第一名的集中投資往往每次都是不同標的。

因此，即使你因為集中投資擊敗市場，這種幸運也無法持續，聰明的投資人會買下全世界股市，有很大機會賺到比集中投資更高的報酬。

既然談到全世界股票，不得不提到台灣20260803上市的第一檔全世界股票「009826貝萊德世界股票」，我買進持有三個月，對比以前持有0050十二年，009826給我的感覺是一位長跑型的馬拉松選手，有禮有序，一步一步慢慢往前邁進。

抗跌是他的超能力，所以三個月總報酬擊敗集中投資單一國家的0050，只因為0050的重押科技產業不攻自破，自己落後在跑道上，而分散全世界產業的009826因此超前得勝，所以說：「分散投資賺到比集中投資更高的報酬！」

◎本文獲 009826貝萊德世界股票收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。