科技股雜音不斷 債市避險功能重現

費城半導體指數自10月初高點以來修正逾兩成，債市避險功能重現。富蘭克林投顧認為，近期市場已充分甚至過度反映升息前景。隨著債市殖利率攀升至數十年高峰，正凸顯投資機會，布局債市可掌握三大策略。

首先是高殖利率機會，也能在市場價格波動時提供緩衝。富蘭克林投顧認為，美國聯準會（Fed）可能再升息一或二次，高利率將維持較長的一段時間，提供追求收益投資人有利的進場條件。高評等的美國政府GNMA房貸抵押債與美國複合債殖利率都高於5%，非投資等級債與新興當地債則有8%以上（甚至雙位數）。

第二是品質優先。富蘭克林投顧指出，不論是新興國家或是非投資等級公司債，在歷經金融海嘯等多次市場危機與動盪後，都力圖提升自身體質，現今的債券評等遠高於過去，利差水準處於數十年來的低檔。因此，選擇較高品質的標的，以降低在市場動盪時的利差擴大風險，也是現階段布局債市的重要策略。

第三是掌握升值潛力。富蘭克林投顧表示，投資債券除了殖利率收益、資本利得機會之外，還有貨幣升值的機會。過去十數年全球投資人蜂擁進入美股而推高美元，如今地緣政治不安、美國政策多變、美國以外投資機會再崛起與全球資金重新配置的趨勢，都提供了美元以外貨幣的潛在升值機會。