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台股殺破43K！記憶體績優難擋賣壓 華邦電失守140元、南亞科跌破400元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股科技股反彈，AI晶片與記憶體大廠同步收高，台股記憶體族群卻未能跟上！台股4日賣壓持續擴大，集中市場指數開高殺低，盤中一度重挫逾770點、跌破43,000點，華邦電（2344）、南亞科（2408）跌勢同步加劇，族群僅剩商丞（8277）力守高檔，與兩大指標股亮眼的營運成績形成強烈反差。

美股周二適逢期中選舉，標普500指數、那指及費半指數反彈收高，記憶體大廠美光（Micron）、SK海力士ADR、Sandisk也全面反攻。不過，台股4日受到大盤賣壓拖累，記憶體族群走勢明顯疲弱，晶豪科（3006）盤中跌逾7%，華邦電、南亞科盤中跌逾4.5%，創見（2451）、力積電（6770）、品安（8088）、威剛（3260）、旺宏（2337）等也同步走弱。

其中，華邦電前一交易日失守150元關卡，4日以147.5元開高後賣壓逐漸加重，盤中跌逾5%，失守140元關卡、下探138元；南亞科則以412.5元開高，隨後翻黑，一度下探389元，跌破400元整數關卡。儘管兩家公司營運表現亮眼，短線仍難抵擋大盤修正與族群調節壓力。

從基本面來看，南亞科10月合併營收達464.76億元，月增3.07%、年增487.73%，連續12個月創下歷史新高；前10月累計營收3,117.61億元，年增602.15%。總經理李培瑛日前在法說會指出，AI需求帶動DRAM供需缺口擴大，第4季平均銷售單價（ASP）仍將持續上漲，毛利率也可望進一步提升。未來新增產能大多已有客戶需求支撐，甚至有策略夥伴希望透過入股方式確保產能。

華邦電第3季財報同樣繳出亮眼成績，合併營收823.31億元，季增37.6%、年增278.2%，毛利率升至70.6%，營業利益率達53.2%，歸屬母公司稅後純益354.22億元，單季EPS達7.58元，前三季EPS累計15.32元，反映記憶體報價上漲與產品組合優化帶動獲利能力大幅提升。

展望第4季，華邦電總經理陳沛銘表示，CMS合約價格仍有調漲空間，雖然漲幅可能不及第3季，但記憶體供應依舊吃緊，市場甚至預期2027年供需將比今年更加緊俏，2028年也可能延續緊張局面。

不過，陳沛銘坦言，部分消費性電子客戶經過前三季拉貨後，開始調整庫存與採購節奏，非AI相關需求有所轉弱，但AI應用仍維持強勁，預期第4季營運可望延續成長，只是增幅可能較前三季放緩。

記憶體產業長線供需仍具支撐，但短線股價能否止跌，除了大盤賣壓是否收斂，也須觀察AI需求延續性、合約價格漲幅及非AI市場庫存調整進度。

華邦電 記憶體 南亞科

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